RBI पॉलिसी से शेयर बाजार ने पकड़ी तेजी, 25000 के बाद Nifty चलेगा 25350 की तरफ! पर एक्सपर्ट ने बता दिया कहां है अड़चन
बीता हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए राहत भरा रहा। RBI की मौद्रिक नीति के बाद बाजारों में उछाल आई जिससे निवेशकों की चिंता कम हुई। निफ्टी 50 24900 के करीब बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बढ़त हुई। जानकारों के अनुसार निफ्टी के लिए 24600-24500 का लेवल मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा की बढ़त हुई है।
नई दिल्ली। बीता हफ्ता तेजड़ियों (Bulls) को राहत देने वाला रहा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल आई। केंद्रीय बैंक के संतुलित रुख ने निवेशकों की चिंताएँ कम करने में मदद की और बैंकिंग शेयरों में मजबूत सुधार हुआ।
बैंकिंग क्षेत्र में इस सुधार ने ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को मजबूत किया और निफ्टी 50 अपने साप्ताहिक निचले स्तर 24,600 से बढ़कर 24,900 के करीब बंद हुआ, जिससे लगभग 1% की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि व्यापक बाजार (स्मॉल और मिड कैप शेयर) ने बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों सूचकांकों में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई, जो जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार और व्यापक बाजार भागीदारी का संकेत है।
इस बीच अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...
निफ्टी के लिए कैसा है टेक्निकल आउटलुक
पटेल के अनुसार टेक्निकल आउटलुक से, निफ्टी पिछले सप्ताह ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर गया था और 24,600-24,500 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट आधार के रूप में काम कर रहा था। यह क्षेत्र अब ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मांग क्षेत्र के रूप में उभरा है।
हालांकि पिछले हफ्ते की तेजी के बावजूद, इंडेक्स अभी पूरी तरह से संकट से बाहर नहीं निकला है। लगातार सत्रों तक 25,000 के ऊपर स्थिर बंद होना एक शॉर्ट टर्म आधार बनने की पुष्टि के लिए आवश्यक होगा। यदि यह ब्रेकआउट होता है, तो शॉर्ट-कवरिंग में तेजी आ सकती है, जिससे सूचकांक अपने अगले अड़चन वाले लेवल 25,200-25,350 की ओर बढ़ सकता है।
पटेल का मानना है कि नीचे की ओर, किसी भी कमजोरी को 24,500-24,400 के स्तर के पास खरीदारी का सहारा मिलने की संभावना है, जो पिछले स्विंग लो और ट्रेंडलाइन सपोर्ट के अनुरूप है।
निफ्टी बैंक के लिए कैसा है आउटलुक
निफ्टी बैंक इंडेक्स इस हफ्ते का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स रहा, जो 2% से ज्यादा चढ़कर 55,500 के ऊपर बंद हुआ और डेली चार्ट पर संभावित ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है। 55,800 के ऊपर एक निर्णायक क्लोजिंग एक तेजी के उलटफेर को और पुष्ट करेगा, जिससे सेक्टोरल लीडरशिप जारी रहने का रास्ता क्लियर होगा।
तब तक, 55,000-54,500 के आसपास तत्काल सपोर्ट लेवल बरकरार रहेगा, जिससे यह क्षेत्र आने वाले सत्रों में देखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर बन गया है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
