शेयर बाजार में लगाया है पैसा तो निकाल लो, आने वाली है सबसे बड़ी गिरावट! सच होता नजर आ रहा है रॉबर्ट का ये दावा

नई दिल्ली। शेयर बाजार में तेजी और मंदी का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। कभी मार्केट बुल रन में होता है तो कभी इस पर मंदी हावी होती है। भारत समेत दुनिया के कई बाजारों में इतिहास की बड़ी तेजी और गिरावट देखने को मिली है। लेकिन, अब एक और ऐतिहासिक गिरावट (Biggest Market Crash) आ सकती है। यह दावा किया है रॉबर्ट कियोस्की ने, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि "इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट" अमेरिका, यूरोप और एशिया में पहले ही सामने आ चुकी है।

रॉबर्ट कियोस्की ने चेतावनी दी है कि निवेशकों को जल्दी से अपने पोर्टफोलियो को दुर्लभ, ठोस संपत्तियों जैसे सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम की ओर मोड़ना चाहिए यानी शेयरों से निकलकर इन एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए। कियोस्की ने क्यों किया ये दावा शेयर बाजार में बड़ी गिरावट को लेकर रॉबर्ट कियोस्की ने 10 साल पहले तर्क दिया था कि वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ेगा और एआई के चलते जॉब मार्केट में तेजी से बदलाव होंगे और अब वास्तविकता में ऐसा होता नजर आ रहा है।

सोशल साइट X पर कियोसाकी ने लिखा, "इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है... 2013 में मैंने रिच डैड्स प्रोफेसी प्रकाशित की थी, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। दुर्भाग्य से वह क्रैश आ गया है... सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं, यूरोप और एशिया भी इससे ग्रस्त हो रहे हैं।"