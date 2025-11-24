एआइ जीवन का हर पहलू बदल रही, इसे अच्छे से सीखें : अश्विनी वैष्णव

जागरण संवाददाता, बागपत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौत में रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा में कहा कि आज के युग में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एआइ अपने जीवन के हर पहलू को बदलने वाली है। खेती हो चाहे फैशन डिजाइनिंग हो चाहे पढ़ाई या कोई दूसरा काम, इसमें एआइ चेंज ला रही। इसलिए सभी से अनुरोध है कि एआइ तकनीक को अच्छे से सीखें। एआइ के बिना काम चलने वाला नहीं है।

दुनिया में बज बज रहा भारत के कौशल का डंगा उन्होंने जयन्त चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने स्किल को उद्योग से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि राजनीति की मुख्य धारा में बागपत की गिनती हमेशा से होती रही है। बागपत का नाम दुनियाभर में जाना चाहता है।

बागपत की गूंज विश्व में सुनाई पड़ेगी। आज सत्ता की चाबी भले ही बागपत के हाथों में न हो, लेकिन मैं आपको आपके युवा भाग्य की चाबी रेल मंत्री की मौजूदगी में कौशल विकास केंद्र के रूप में सौंपता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया की जो शुरूआत की, उसका डंगा दुनिया में बज रहा है। चाहे दो देशों के बीच समझौता हो या व्यापार नीति हो, यानी कोई भी क्षेत्र हो उसमें स्किल को जोड़ा गया है। यह सब प्रधानमंत्री और भारत सकार के कारण हुआ है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी सोमवार को बड़ौत के चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल पहुंचे और स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों बड़ौत रेलवे पर पहुंचे और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।