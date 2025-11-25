रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लाखों के Bitcoin करोड़ों में बेचे, एक कॉइन की कीमत ₹2 Cr के पार जाने का अनुमान; कब होगा ऐसा?

नई दिल्ली। बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) में सोमवार को भी तेजी जारी रही। बिटकॉइन कुछ समय के लिए $89,000 के ऊपर चला गया, जो शुक्रवार के $80,000 के निचले स्तर से 10% से ज्यादा की बढ़त है। यह अभी मंगलवार सुबह साढ़े 9 बजे के करीब $87,770.77 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 0.56% की गिरावट है।

इस उतार-चढ़ाव के बीच, बेहद पॉपुलर फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने अपने काफी बिटकॉइन बेचे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करोड़ों के बिटकॉइन बेचे कियोसाकी ने हाल ही में लगभग $2.25 मिलियन (20 करोड़ रुपय से अधिक) के बिटकॉइन बेचे हैं। ये बिक्री उन्होंने $90,000 प्रति बिटकॉइन के हिसाब से की है। लेखक ने X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक लंबी पोस्ट में इस सेल के बारे में बताया है।

खास बात ये है कि कियोसाकी ने जो बिटकॉइन प्रति 90000 डॉलर (80.15 लाख रुपये) पर बेचे हैं, उन्होंने वे कॉइन सिर्फ प्रति 6000 डॉलर (आज के हिसाब से 5.34 लाख रुपये) के रेट पर खरीदे थे।

कितने पर जा सकता है बिटकॉइन कियोसाकी ने बिटकॉइन की बिक्री के बावजूद इस बात पर भी जोर दिया कि वह इस क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी भी बुलिश हैं और जब नए इनकम सोर्स से लगातार कैश फ्लो मिलना शुरू होगा, तो वह और टोकन खरीद सकते हैं।

इससे पहले भी उन्होंने बिटकॉइन के लिए अपना मजबूत आउटलुक पेश किया था और कहा था कि साल 2026 में बिटकॉइन का रेट 250,000 डॉलर (2.2 करोड़ रुपये से अधिक) पर पहुंच सकता है।