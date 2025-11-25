रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लाखों के Bitcoin करोड़ों में बेचे, एक कॉइन की कीमत ₹2 Cr के पार जाने का अनुमान; कब होगा ऐसा?
लेख में बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बिटकॉइन बेचने के फैसले पर चर्चा की गई है। कियोसाकी ने $90,000 प्रति बिटकॉइन की दर से लगभग $2.25 मिलियन के बिटकॉइन बेचे, जिन्हें उन्होंने पहले $6000 प्रति बिटकॉइन पर खरीदा था। कियोसाकी ने यह भी कहा कि वह अभी भी बिटकॉइन को लेकर आशावादी हैं और 2026 में कीमत $250,000 तक पहुंचने की उम्मीद हैं।
नई दिल्ली। बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) में सोमवार को भी तेजी जारी रही। बिटकॉइन कुछ समय के लिए $89,000 के ऊपर चला गया, जो शुक्रवार के $80,000 के निचले स्तर से 10% से ज्यादा की बढ़त है। यह अभी मंगलवार सुबह साढ़े 9 बजे के करीब $87,770.77 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 0.56% की गिरावट है।
इस उतार-चढ़ाव के बीच, बेहद पॉपुलर फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने अपने काफी बिटकॉइन बेचे हैं।
करोड़ों के बिटकॉइन बेचे
कियोसाकी ने हाल ही में लगभग $2.25 मिलियन (20 करोड़ रुपय से अधिक) के बिटकॉइन बेचे हैं। ये बिक्री उन्होंने $90,000 प्रति बिटकॉइन के हिसाब से की है। लेखक ने X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक लंबी पोस्ट में इस सेल के बारे में बताया है।
खास बात ये है कि कियोसाकी ने जो बिटकॉइन प्रति 90000 डॉलर (80.15 लाख रुपये) पर बेचे हैं, उन्होंने वे कॉइन सिर्फ प्रति 6000 डॉलर (आज के हिसाब से 5.34 लाख रुपये) के रेट पर खरीदे थे।
कितने पर जा सकता है बिटकॉइन
कियोसाकी ने बिटकॉइन की बिक्री के बावजूद इस बात पर भी जोर दिया कि वह इस क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी भी बुलिश हैं और जब नए इनकम सोर्स से लगातार कैश फ्लो मिलना शुरू होगा, तो वह और टोकन खरीद सकते हैं।
इससे पहले भी उन्होंने बिटकॉइन के लिए अपना मजबूत आउटलुक पेश किया था और कहा था कि साल 2026 में बिटकॉइन का रेट 250,000 डॉलर (2.2 करोड़ रुपये से अधिक) पर पहुंच सकता है।
वॉरेन बफेट पर क्या बोले
कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में कहा कि 'मैं यह नहीं कह रहा कि मेरा प्लान आपका प्लान होना चाहिए। वॉरेन बफेट को मेरा प्लान बहुत धीमा और बेवकूफी भरा लगेगा। वॉरेन का अपना प्लान है...जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अपना प्लान है।'
उन्होंने अपनी पोस्ट में सवाल किया कि आपका "अमीर बनने का प्लान" क्या है?
आगे उन्होंने लिखा कि 'अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है और मेरा कैश फ्लो बोर्डगेम खेला है, तो आप मेरे लेटेस्ट बिटकॉइन एक्विजिशन को पहचान लेंगे जिसमें इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट है जिसमें टैक्स और डेट के फायदे हैं...जो असल जिंदगी में हो रहा है।'
