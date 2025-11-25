LG Electronics का शेयर लगा सकता है दौड़, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने जताया भरोसा; इतना दिया Target
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India Share Target) के शेयर में आज तेजी देखी गई। जेफरीज नामक ब्रोकरेज फर्म ने एलजी के शेयर के लिए 1,980 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। फर्म ने एलजी की मजबूत बाजार स्थिति, बेहतर मार्जिन और क्षमता विस्तार योजनाओं को तेजी के कारण बताया है। कंपनी के पास पर्याप्त नकदी भंडार है, जो भविष्य में विकास में सहायक हो सकता है।
नई दिल्ली। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India Share Target) के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। करीब पौने 11 बजे ये 19.50 रुपये या 1.21 फीसदी की मजबूती के साथ 1636.75 रुपये पर है। इस बीच एक ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर और उछल सकता है। ये ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, जिसने एलजी के शेयर के लिए टार्गेट भी दिया है।
कितना है टार्गेट प्राइस
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर ब्लू स्टार और हैवेल्स के PE मल्टीपल्स से 10-15% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के लिए Buy रेटिंग दी है और 1,980 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है।
कवरेज शुरू करने के साथ ही कंपनी की तरफ से दिया गया टार्गेट एलजी के मौजूदा लेवल से करीब 21% चढ़ सकता है।
क्या बताई तेजी की वजह
ब्रोकरेज फर्म ने एलजी के शेयर में तेजी को सपोर्ट करने वाले कई फैक्टर बताए हैं। इनमें भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज मार्केट में कंपनी की मजबूत लीडरशिप, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसके मार्जिन आउटपरफॉर्मेंस और मजबूत अंडरलाइंग डिमांड को पूरा करने के मकसद से इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान शामिल है।
और कई फैक्टर्स भी गिनाए
जेफरीज ने कहा है कि हम एलजी को इंडिया डिस्क्रिशनरी में एक मजबूत कंपनी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। मजबूत मोट्स, यानी कई प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडरशिप, प्रीमियम ब्रांड रिकॉल, नए लॉन्च, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन और ज्यादा रिटर्न रेश्यो मिलते हैं। अच्छा-खासा B/S कैश भविष्य की ग्रोथ में मदद कर सकता है।
ये भी पढ़ें - रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लाखों के Bitcoin करोड़ों में बेचे, एक कॉइन की कीमत ₹2 Cr के पार जाने का अनुमान; कब होगा ऐसा?
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।