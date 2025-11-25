LG Electronics का शेयर लगा सकता है दौड़, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने जताया भरोसा; इतना दिया Target

नई दिल्ली। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India Share Target) के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। करीब पौने 11 बजे ये 19.50 रुपये या 1.21 फीसदी की मजबूती के साथ 1636.75 रुपये पर है। इस बीच एक ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर और उछल सकता है। ये ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, जिसने एलजी के शेयर के लिए टार्गेट भी दिया है।

कितना है टार्गेट प्राइस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर ब्लू स्टार और हैवेल्स के PE मल्टीपल्स से 10-15% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के लिए Buy रेटिंग दी है और 1,980 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है।

कवरेज शुरू करने के साथ ही कंपनी की तरफ से दिया गया टार्गेट एलजी के मौजूदा लेवल से करीब 21% चढ़ सकता है।

क्या बताई तेजी की वजह ब्रोकरेज फर्म ने एलजी के शेयर में तेजी को सपोर्ट करने वाले कई फैक्टर बताए हैं। इनमें भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज मार्केट में कंपनी की मजबूत लीडरशिप, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसके मार्जिन आउटपरफॉर्मेंस और मजबूत अंडरलाइंग डिमांड को पूरा करने के मकसद से इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान शामिल है।