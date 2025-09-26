बुरी तरह गिरते बाजार में 6 फीसदी चढ़ा ये रेलवे शेयर, कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 250 रुपये है स्टॉक की कीमत

राइट्स के शेयर 258.85 रुपये पर खुले और 6 फीसदी की तेजी के साथ 270 रुपये का हाई लगा दिया। राइट्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो भारत में परिवहन परामर्श एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। कंपनी को लोकोमोटिव की सप्लाई के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी है, 26 सितंबर को भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी 24800 के अहम स्तर के निचले फिसल गया है। हालांकि, बाजार में जारी इस गिरावट के बीच कुछ चुनिंदा शेयर तेजी दिखा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी राइट्स के शेयरों (RITES Share Price) में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। लोकोमोटिव सप्लाई ऑर्डर मिलने से कंपनी के स्टॉक इंट्रा डे में 6 फीसदी तक चढ़ गए।

जहां बाजार गिरावट के साथ खुले तो इस सरकारी कंपनी के स्टॉक हल्की तेजी के साथ ओपन हुए और कुछ ही देर में 6 फीसदी तक उछल गए। राइट्स के शेयर 258.85 रुपये पर खुले और 270 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, कंपनी के स्टॉक 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 259.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

शेयरों में क्यों आई बड़ी तेजी राइट्स के शेयर की कीमत में 6 प्रतिशत की तेजी कंपनी को लोकोमोटिव की सप्लाई के लिए दक्षिण अफ्रीका के टैलिस लॉजिस्टिक्स से अवार्ड मिलने के बाद आई है। इसके तहत एडवांस अमाउंट मिलने के 6 से 8 महीने के अंदर इंजन की डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी।

इससे पहले कंपनी को पिछले सप्ताह देशभर में एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों के लिए डीजल इंजनों को लीज पर लेने के लिए एनटीपीसी से 78.65 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट मिला था। राइट्स के शेयरों ने सितंबर, 2024 और मार्च, 2025 को 52 वीक हाई 370.55 रुपये और 52 वीक लो 192.40 रुपये पर लगाया था।

क्या है कंपनी का कारोबार राइट्स लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो भारत में परिवहन परामर्श एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। इसके अलावा, कंपनी अपनी सर्विसेज अन्य देशों में भी देती है। यह कंपनी भारतीय रेलवे की एकमात्र निर्यात शाखा है जो विदेशों में (थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा) रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराती है।