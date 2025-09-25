Language
    Railway jobs: भारतीय रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर, 8875 पदों पर होगी भर्ती

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    गोरखपुर और भारतीय रेलवे के लिए अच्छी खबर है! रेलवे जल्द ही स्टेशन मास्टर गार्ड और क्लर्क जैसे 8875 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। स्नातक और उससे कम योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विशेष रूप से गार्ड के 3423 पद भरे जाएंगे। रेलवे यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है।

    भारतीय रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती।

    प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर, गार्ड, बुकिंग क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर जैसे नान टेक्निकल पापुलर केटेगरी (एनटीपीसी) ग्रुप के 8,875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।

    रेल मंत्रालय की पहल पर बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5817 तथा स्नातक से नीचे के 3058 रिक्त पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को स्वीकृत रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम इंडेंट (मांगपत्र) भरने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 23 सितंबर 2025 को जारी अपने आदेश में कहा है कि जोन व उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु के अध्यक्ष से अंतिम इंडेंट पर परामर्श कर सकते हैं। अंतिम मांग पत्र भरते समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आदि के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों का पालन करना होगा। रिक्त पदों की समीक्षा के बाद ही बोर्ड ने अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।

    नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के स्नातक स्तर के जिन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, उसमें सर्वाधिक 3,423 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे स्तर पर गार्ड की कमी लंबे समय से चल रही है। दैनिक जागरण ने भी 18 सितंबर के अंक में 'पूर्वोत्तर रेलवे में बिना गार्डों के दौड़ रहीं मालगाड़ियां' शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को उठाया था। आल इंडिया गार्ड काउंसिल भी भर्तियों को लेकर लगातार रेलवे प्रशासन, बोर्ड और मंत्रालय पर दबाव बनाए हुए है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता ने भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बोर्ड के प्रति आभार जताया है।

    जूनियर इंजीनियर के 2,570 पदों को भी भरने की तैयारी

    रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर जूनियर इंजीनियर के रिक्त 2,570 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 18 सितंबर को भेजे पत्र में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड, जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को क्लब की गई श्रेणियों में विभाग का उल्लेख किए बिना पैनल भेजेगा। जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयां, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयनित उम्मीदवार को मूल श्रेणी में नियुक्त कर सकेंगे। इससे फील्ड यूनिट को वास्तविक समय की रिक्तियों के आधार पर आवश्यक लचीलापन मिलेगा।

    स्नातक स्तर के इन पदों पर होगी भर्ती

    पद संख्या
    स्टेशन मास्टर 615
    गुड्स ट्रेन मैनेजर 3423
    ट्रैफिक असिस्टेंट 59
    टिकट सुपरवाइजर 161
    लेखा सहायक 921
    सीनियर क्लर्क 638
    कुल पद 5817

    स्नातक से नीचे इतने पदों पर होगी भर्ती

    पद संख्या
    ट्रेन क्लर्क 77
    टिकट क्लर्क 2424
    एकाउंट्स क्लर्क 394
    जूनियर क्लर्क 163
    कुल पद 3058