200 करोड़ की कंपनी का 2 रुपये वाला शेयर, निवेशकों को बना चुका है लखपति, 5 सालों में दिया मल्टीबैगर रिटर्न
Excel Realty N Infra के शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देने के मामले में बड़ा कमाल कर चुके हैं। इस शेयर की कीमत 2 रुपये से कम है लेकिन यह 1200 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। इसमें जारी तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से यह शेयर रोजाना 2 से 5 फीसदी की तेजी के साथ बंद हो रहा है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई है, इसलिए कम कीमत में ज्यादा रिटर्न की हसरत को लेकर इन शेयरों पर सबकी नजर रहती है। स्मॉल कैप कंपनी Excel Realty N Infra का स्टॉक भी रिटर्न के मामले में बड़ा कमाल कर चुका है। इस शेयर की कीमत 2 रुपये से कम है लेकिन यह 1200 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।
Excel Realty N Infra के शेयर 25 सितंबर को भी 2 फीसदी की तेजी के साथ 1.57 रुपये पर खुले और इसी स्तर पर क्लोज हुए। इंट्रा डे के दौरान शेयरों में 1.45 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्युम रहा यानी एक दिन में करीब 15 लाख शेयरों की खरीदी-बिक्री हुई।
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर
Excel Realty के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से यह शेयर रोजाना 2 से 5 फीसदी की तेजी के साथ बंद हो रहा है। पिछल एक महीने में इस शेयर ने 17%, 6 महीने में 105% और एक साल के अंदर 100% तक चढ़ चुके हैं। वहीं, 5 सालों में इस शेयर का रिटर्न 1200 फीसदी रहा है।
क्या है कंपनी का कारोबार
एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड (जिसे पहले एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) 2003 में कॉरपोरेटेड कंपनी है। यह कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आईटी से जुड़ी बीपीओ सर्विसेज व सामान्य व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई है।
