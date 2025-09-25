6 दिन से गिरते बाजार में तेजी दिखा रहा TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, लग रहा 10-20% का अपर सर्किट, ₹200 बढ़ा भाव

बाजार में 18 सितंबर से बिकवाली का दौर शुरू हुआ तब से ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। 18 सितंबर को इस कंपनी के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ 508 रुपये के स्तर पर बंद हुए जबकि ओपनिंग प्राइस 423.90 रुपये था। 25 सितंबर को शेयर की कीमत 623.60 हो चुकी है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में शेयरों का भाव 200 रुपये बढ़ गया।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में 25 सितंबर को लगातार चौथे दिन मार्केट गिरावट (Stock Market Closing) के साथ बंद हुआ, जहां बाजार गिरे जा रहा है वहीं एक शेयर तेजी से चढ़े जा रहा है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर (TVS Electronics Share Price) फिर 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी के शेयरों ने फिर से 52 वीक का हाई (623.80 रुपये) बना दिया। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक 25 सितंबर को सुबह 524.90 रुपये के स्तर पर खुले और 623.80 रुपये का हाई लगाकर बंद हुए।

इंट्रा डे में शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 30 लाख के करीब रहा यानी इतने शेयर एक दिन में खरीदे और बेचे गए। इससे पहले 23 सितंबर को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे।

जब से बाजार गिरा, तब से ये शेयर चढ़ने लगा 18 सितंबर से बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हैरानी की बात है कि तब से ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। 18 सितंबर को इस कंपनी के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ 508 रुपये के स्तर पर बंद हुए, जबकि ओपनिंग प्राइस 423.90 रुपये था। 23 सितंबर को फिर शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई।

इसके बाद 25 सितंबर को भी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 20 फीसदी चढ़कर 623.60 रुपये पर बंद हुए। इन दिनों में 423 से 623 तक यानी शेयरों का भाव 200 रुपये बढ़ गया। मल्टीबैगर साबित हुआ ये शेयर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले एक सप्ताह में 25 फीसदी से ज्यादा तो एक महीने में 50 फीसदी तक रिटर्न दे चुके हैं। वहीं, 6 महीने में कंपनी के स्टॉक 87 फीसदी तक की तेजी दिखा चुके हैं। वहीं, पिछले 5 सालों में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स ने करीब 600 फीसदी रिटर्न डिलीवर किया है।