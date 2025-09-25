6 दिन से गिरते बाजार में तेजी दिखा रहा TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, लग रहा 10-20% का अपर सर्किट, ₹200 बढ़ा भाव
बाजार में 18 सितंबर से बिकवाली का दौर शुरू हुआ तब से ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। 18 सितंबर को इस कंपनी के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ 508 रुपये के स्तर पर बंद हुए जबकि ओपनिंग प्राइस 423.90 रुपये था। 25 सितंबर को शेयर की कीमत 623.60 हो चुकी है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में शेयरों का भाव 200 रुपये बढ़ गया।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 25 सितंबर को लगातार चौथे दिन मार्केट गिरावट (Stock Market Closing) के साथ बंद हुआ, जहां बाजार गिरे जा रहा है वहीं एक शेयर तेजी से चढ़े जा रहा है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर (TVS Electronics Share Price) फिर 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी के शेयरों ने फिर से 52 वीक का हाई (623.80 रुपये) बना दिया। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक 25 सितंबर को सुबह 524.90 रुपये के स्तर पर खुले और 623.80 रुपये का हाई लगाकर बंद हुए।
इंट्रा डे में शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 30 लाख के करीब रहा यानी इतने शेयर एक दिन में खरीदे और बेचे गए। इससे पहले 23 सितंबर को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे।
जब से बाजार गिरा, तब से ये शेयर चढ़ने लगा
18 सितंबर से बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हैरानी की बात है कि तब से ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। 18 सितंबर को इस कंपनी के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ 508 रुपये के स्तर पर बंद हुए, जबकि ओपनिंग प्राइस 423.90 रुपये था। 23 सितंबर को फिर शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई।
इसके बाद 25 सितंबर को भी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 20 फीसदी चढ़कर 623.60 रुपये पर बंद हुए। इन दिनों में 423 से 623 तक यानी शेयरों का भाव 200 रुपये बढ़ गया।
मल्टीबैगर साबित हुआ ये शेयर
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले एक सप्ताह में 25 फीसदी से ज्यादा तो एक महीने में 50 फीसदी तक रिटर्न दे चुके हैं। वहीं, 6 महीने में कंपनी के स्टॉक 87 फीसदी तक की तेजी दिखा चुके हैं। वहीं, पिछले 5 सालों में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स ने करीब 600 फीसदी रिटर्न डिलीवर किया है।
क्या है कंपनी का कारोबार
प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे कंप्यूटर्स प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप 1057 करोड़ रुपये है। इस कंपनी के क्लाइंट्स में अमेज़न, एचपी, डेल, एसर जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा,यह कंपनी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और सैमसंग जैसी कंपनियों को भी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
