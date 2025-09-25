ढाई साल में 2000% रिटर्न देने वाली कंपनी बांटने जा रही FREE बोनस शेयर, कब है रिकॉर्ड डेट, कर लें नोट
विवियाना पावर टेक ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने 35 के अनुपात में बोनस शेयर (Viviana Power Tech Share Price) जारी करने का ऐलान किया है जिसका मतलब है कि हर 5 शेयरों के बदले 3 बोनस शेयर मिलेंगे। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले ढाई साल में विवियाना पावर टेक के शेयर 2085 फीसदी चढ़े हैं।
नई दिल्ली। विवियाना पावर टेक (Viviana Power Tech Share Price) के शेयर ने बीते ढाई साल में शानदार रिटर्न दिया है। बीते ढाई साल में कंपनी का शेयर 2085 फीसदी चढ़ चुका है। इस दौरान कंपनी का शेयर NSE पर 70 रुपये से 1550 रुपये पर पहुंच चुका। इससे निवेशकों का पैसा 21.85 गुना हो गया।
अब विवियाना पावर टेक ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। आगे जानिए कब है इसके बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट।
कितने शेयरों पर कितने बोनस शेयर
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज यानी गुरुवार 25 सितंबर 2025 को आयोजित अपनी मीटिंग में 3:5 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया और शेयरधारकों की मंजूरी के लिए सिफारिश की। यानी बोर्ड बोर्ड ने 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 3:5 के रेशियो का मतलब है कि हर 5 शेयरों के बदले 3 बोनस शेयर दिए हैं।
हालांकि अभी इस प्रस्ताव के लिए पोस्टल बैलट के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
कब है रिकॉर्ड डेट
विवियाना पावर टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी रिकॉर्ड डेट पर कोई फैसला नहीं लिया। पोस्टल बैलेट और रिकॉर्ड डेट की सूचना अलग से दी जाएगी। हालांकि इस पॉजिटिव खबर के बावजूद विवियाना पावर टेक का शेयर आज गिर गया। आज करीब 3 बजे कंपनी का शेयर 99 रुपये या 6 फीसदी फिसलकर 1550 रुपये पर आ गया।
कृपया धैर्य रखें।