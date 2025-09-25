Cyberattack की चपेट में Tata ग्रुप की ये कंपनी, लग सकता है ₹23864 Cr का फटका; पूरे साल के प्रॉफिट से ज्यादा होगा नुकसान

टाटा मोटर्स (Tata Group News) की जगुआर लैंड रोवर साइबर हमले (Jaguar Land Rover Cyberattack) की चपेट में आने से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएलआर को 2 अरब पाउंड का नुकसान हो सकता है जो पिछले वित्त वर्ष के लाभ से भी अधिक है। साइबर हमले ने जेएलआर के ऑपरेशंस को बाधित कर दिया है। कंपनी ने अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया है।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप (Tata Group News) की पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर में गुरुवार 25 सितंबर को शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा की गिरावट आई। दरअसल टाटा मोटर्स की ब्रिटेन स्थित कंपनी जगुआर लैंड रोवर साइबर हमले (Jaguar Land Rover Cyberattack) की चपेट में आ गई है।

इस साइबर हमले के कारण जगुआर लैंड रोवर (JLR) को बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के पूरे लाभ से भी अधिक हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएलआर को 2 अरब पाउंड या करीब 23864 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

ऑपरेशंस को कर दिया बाधित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साइबर हमले ने जगुआर लैंड रोवर के ऑपरेशंस को बाधित कर दिया है, जिसके नतीजे में कंपनी को वित्तीय नुकसान हो भी चुका है। साइबर हमले के कारण पहले उत्पादन पर रोक 24 सितंबर तक थी, पर अब जेएलआर ने इसे 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर उत्पादन में इस रुकावट के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान का आकलन नहीं किया, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इसे हर हफ्ते 50 मिलियन पाउंड या 68 मिलियन डॉलर (करीब 603 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है।

33,000 कर्मचारियों को दी गयी छुट्टी जेएलआर ने 33,000 कर्मचारियों में से कई को समस्या का समाधान होने तक घर पर रहने के लिए कहा गया है। अगर वास्ताव में जेएलआर को 2 बिलियन पाउंड का नुकसान होता है और उत्पादन बंद होने के कारण उसे पहले से ही नुकसान हो रहा है, तो यह कुल नुकसान इसके पिछले वित्तीय वर्ष के प्रॉफिट से अधिक होगा, जो 1.8 बिलियन पाउंड था।

नहीं कर पाई इंश्योरेंस डील रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जेएलआर एक साइबर इंश्योरेंस डील करने में विफल रही थी, जिसकी मध्यस्थता लॉकटन कर रही थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र बीमा ब्रोकरेज फर्म है। जेएलआर टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही अहम यूनिट है क्योंकि यह कंपनी की इनकम में 70% का योगदान देती है।