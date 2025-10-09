जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ में ट्रंप ने दी बड़ी राहत, भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए खुशखबरी; शेयरों को होगा फायदा

नई दिल्ली। अमेरिका ने जेनेरिक दवा आयात पर टैरिफ लगाने की योजना (Trump Tariff on Generic Drug) को स्थगित कर दिया है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों को राहत मिलेगी। भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करती हैं।

खास बात यह है कि इससे लाखों अमेरिकियों को भी राहत मिली है, जो हाई ब्लड-प्रेशर से लेकर हाइपरटेंशन, अल्सर से लेकर हाई कोलेस्ट्रॉल तक की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भारत से आयातित जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सोर्स कभी-कभी "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाने वाला भारत अमेरिकी बाजार के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सोर्स है, जो घरेलू उत्पादकों (30% हिस्सेदारी) और अन्य विदेशी सप्लायर्स से कहीं ज्यादा है। दुनिया की लीडिंग मेडिकल डेटा एनालिटिक्स कंपनी, IQVIA के अनुसार, भारत अमेरिकी दवा दुकानों में भरे जाने वाले सभी जेनेरिक प्रीस्क्रिप्शंस का 47 प्रतिशत सप्लाई करता है।

100 फीसदी टैरिफ का किया था ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर, 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका के साथ व्यापार पर सबसे अधिक निर्भर घरेलू उद्योगों में से एक, भारत के फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र के इस कदम से काफी प्रभावित होने की संभावना थी।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा रही हो।