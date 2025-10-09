LG IPO का आखिरी दिन, अब तक 3.33 गुना हुआ सब्सक्राइब; GMP पहुंचा इतना

नई दिल्ली। आज 9 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ (LG Electronics IPO Day 3) का आखिरी दिन है। अब तक दो दिन में ये आईपीओ 3.33 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ में कुल 7,13,34,320 शेयर ऑफर के लिए रखे गए हैं, जिनके मुकाबले अब तक कंपनी को 23,73,94,573 शेयरों के लिए आवेदन मिल चुके हैं।

LG Electronics IPO GMP ग्रे-मार्केट प्रीमियम यानी GMP की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी 300 रुपये चल रहा है, जो कल सुबह में 298 रुपये था। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। अगर इसके आईपीओ में शेयरों का फाइनल प्राइस 1040 रुपये फिक्स होता है, तो मौजूदा जीएमपी के आधार पर इसकी लिस्टिंग 26 फीसदी से अधिक प्रीमियम पर हो सकती है।

कितनी है लॉट साइज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आईपीओ से मिला सारा पैसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रमोटर्स को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑफर-फॉर-सेल इश्यू है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय नोएडा और पुणे में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करती है, जिनकी कुल क्षमता सालाना 1.45 करोड़ उत्पादों की है और वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल क्षमता उपयोग दर लगभग 77% है।