शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 65 अंक उछला; TCS-ल्यूपिन समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत (Stock Market Today) की उम्मीद है क्योंकि गिफ्ट निफ्ट में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार में सतर्क और कंसोलिडेटेड रुख के साथ कारोबार होगा। निवेशकों का ध्यान तिमाही नतीजों और आर्थिक आंकड़ों पर रहेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे कई शेयर खबरों में बने रह सकते हैं।
नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार (Share Market Today) में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्ट (Gift Nity) में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्ट 65.50 पॉइंट्स या 0.26 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,158 पर है।
हालांकि अनुमान ये भी है कि भारतीय शेयर बाजार में आज सतर्क और कंसोलिडेटेड रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले सत्र में बेंचमार्क सूचकांकों में चार दिनों की बढ़त का सिलसिला टूट गया। वैश्विक संकेत मिले-जुले रहने और निवेशकों का ध्यान आगामी तिमाही नतीजों, आर्थिक आंकड़ों और त्योहारी सीजन की मांग पर केंद्रित रहने के कारण, बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है।
इस बीच कई शेयर अलग-अलग खबरों के कारण चर्चा में रह सकते हैं, आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।
Q2 Results Today
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा इलेक्सी, जीएम ब्रुअरीज, ईम्को एलेकॉन (इंडिया), एरिस इंटरनेशनल, आशियाना इस्पात, अवसारा फाइनेंस, इवोक रेमेडीज और ट्राइटन कॉर्प 9 अक्टूबर को अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे।
Prestige Estates Projects - कलेक्शन 54% बढ़कर 4,212.8 करोड़ रुपये और सेल्स 50% बढ़कर 6,017.3 करोड़ रुपये हो गयी। सेल्स वॉल्यूम 47% बढ़कर 44.2 लाख वर्ग फुट हो गयी। वहीं अपार्टमेंट की एवरेज रियलाइजेशन 8% बढ़कर 14,906 रुपये प्रति वर्ग फुट हुई।
Senco Gold - पहली छमाही में रेवेन्यू में 17.8% की वृद्धि हुई, रिटेल कारोबार में 16% की वृद्धि हुई और सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ (SSSG) 7.5% रही। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 6.5% की वृद्धि हुई।
Container Corporation of India - कुल थ्रोपुट 10.5% बढ़कर 14.40 लाख टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाइयाँ) हो गया, जो पहले 13.03 लाख टीईयू था। एक्सिम थ्रूपुट 8.7% बढ़कर 10.93 लाख टीईयू हो गया, जो पहले 10.05 लाख टीईयू था। घरेलू थ्रूपुट 16.67% बढ़कर 3.47 लाख टीईयू हो गया, जो पहले 2.97 लाख टीईयू था।
Saatvik Green Energy - प्रॉफिट 459.3% बढ़कर 118.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 21.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 272.3% बढ़कर 915.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 246 करोड़ रुपये था।
IRB Invit Fund - इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 8 अक्टूबर को 62.69 रुपये प्रति यूनिट के फ्लोर प्राइस के साथ अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, QIP का आकार लगभग 3,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जिसमें 250 करोड़ रुपये का अपसाइज़ विकल्प भी शामिल है।
GR Infraprojects - कंपनी को झारखंड राजमार्ग प्राधिकरण से 290.23 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना के लिए लेटर ऑफ एक्सेपटेंस (एलओए) प्राप्त हुआ है। इस ईपीसी परियोजना में गिरिडीह बाईपास (टुंडी की ओर) सड़क का निर्माण शामिल है।
Lupin - दवा कंपनी ने अमेरिका के फ्लोरिडा के कोरल स्प्रिंग्स में एक नया दवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की योजना की घोषणा की है।
Escorts Kubota - कंपनी का इरादा हरियाणा में अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग और आरएंडडी फैसिलिटीज में 2031 तक 2,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने का है, जो कृषि और निर्माण उपकरण क्षेत्र पर केंद्रित है।
Coal India, IRCON International - कोल माइनिंग कंपनी ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है।
