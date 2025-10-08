Language
    बाप रे! हैदराबाद में किसने खरीदी ₹177 Cr में एक एकड़ जमीन, क्यों बिकी इतनी महंगी; आखिर क्या है खासियत

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    हैदराबाद में प्रेस्टीज ग्रुप ने 1556.5 करोड़ रुपये में 11 एकड़ का प्लॉट (Prestige Group Land Deal) खरीदा जो शहर की दूसरी सबसे महंगी लैंड डील है। यह सौदा तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित नीलामी का हिस्सा था। नॉलेज सिटी में मौजूद जमीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और शहर के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस डील से हैदराबाद का रियल एस्टेट बाजार और मजबूत होगा।

    हैदराबाद में बिकी 177 करोड़ रुपये प्रति एकड़ जमीन

    नई दिल्ली। भारत के रियल एस्टेट इतिहास के सबसे महंगे जमीन सौदों में से एक के तहत प्रेस्टीज ग्रुप (Prestige Group Land Deal) ने हैदराबाद के नॉलेज सिटी में 11 एकड़ का प्लॉट 1,556.5 करोड़ रुपये में खरीदा है, जो इस शहर की दूसरी सबसे महंगी लैंड डील बन गयी है।

    यह डील तेलंगाना सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक नीलामी का हिस्सा थी। इस डील ने हैदराबाद को भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट बूम के केंद्र में खड़ा कर दिया है। 

    ये है और भी महंगी डील

    प्रेस्टीज ग्रुप की लैंड डील तेलंगाना सरकार द्वारा की गई एक रिकॉर्ड-तोड़ जमीन नीलामी का हिस्सा है, जिससे कुल 3,135 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर (टीजीआईआईसी) द्वारा आयोजित इस नीलामी में दो हाई-वैल्यू वाले भूखंड शामिल थे, जिनमें से एक प्रेस्टीज समूह ने खरीद लिया।

    वहीं दूसरा भूखंड, 7.67 एकड़ का, 1,358 करोड़ रुपये में बिका, जिसकी प्रति एकड़ कीमत 177 करोड़ रुपये थी, जिसे एमएसएन रियल्टी ने हासिल किया। इस डील से हैदराबाद रियल एस्टेट में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना है, क्योंकि ये शहर की  सबसे महंग डील बन गयी।

    1 एकड़ का दाम कितना 

    प्रेस्टीज ग्रुप ने 11 एकड़ जो जमीन खरीदी है, उसमें रेट 141.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ पर रहा। वहीं एमएसएन रियल्टी की डील में जमीन का रेट 177 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रहा। यह डील न केवल हैदराबाद के लिए, बल्कि पूरे देश के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नया रिकॉर्ड है।

    यह डील ऐसे समय में हुई है जब हैदराबाद भारत की टेक्निकल और सर्विस राजधानी के रूप में अपनी बढ़ती स्थिति के चलते तेजी से एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर के रूप में उभर रहा है।

    बेहद फेमस है नॉलेज सिटी एरिया

    प्रेस्टीज ग्रुप, ऑफिस के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुग्गी मारवाह के मुताबिक शहर के फेमस नॉलेज सिटी में इस प्रमुख लोकेशन पर निवेश करने का प्रेस्टीज ग्रुप का फैसला इस एरिया के रणनीतिक महत्व और हैदराबाद की ग्रोथ में विश्वास को दर्शाता है, खास तौर से हाईटेक सिटी के इस माइक्रो मार्केट में, जहाँ किराये में सबसे अधिक वृद्धि और सबसे कम वैकेंसी रेट देखी गई है।

    प्रेस्टीज ग्रुप के स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) द्वारा खरीदी गयी ये 11 एकड़ जमीन हैदराबाद के नॉलेज सिटी के एक प्रमुख स्थान, रायदुर्ग में स्थित है। यह क्षेत्र, जो हाईटेक सिटी, गाचीबोवली और दूसरे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से अपनी करीबी के लिए जाना जाता है, तेजी से शहर के व्यापार और इनोवेशन के सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है।

