दुनिया में जमीन के अंदर से आज तक कितना Gold निकाला जा चुका, अब बचा है कितना; यहां छिपा है 99% रिजर्व

सोना धन और सौंदर्य का प्रतीक रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2024 तक लगभग 216265 टन सोने का खनन (Gold Mined Till Date) किया जा चुका है जिसमें से अधिकतर 1950 के बाद निकाला गया है। निकाले गए सोने का 45% ज्वैलरी के रूप में है। यूएसजीएस का अनुमान है कि अभी भी लगभग 70550 टन सोना जमीन के नीचे बचा (Gold Reserve in Earth) है।

नई दिल्ली। सोना सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि यह धन, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक कितना सोना जमीन में से निकाला (Gold Mined Till Date) जा चुका है और कितना बाकी (Gold Reserve in Earth) है?

अगर नहीं जानते तो यहां हम आपको इसकी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि जमीन से जितना सोना निकाला गया है, वो इस समय किस फॉर्म में है। कितने सोने की हो चुकी माइनिंग सोने के खनन का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से भी जुड़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमानों के अनुसार साल 2024 के अंत तक पूरे इतिहास में अब तक लगभग 216,265 टन सोने का खनन किया जा चुका है। खास बात ये है कि इस 216,265 टन में से लगभग दो-तिहाई सोना साल 1950 के बाद से निकाला गया है। सोने की माइनिंग में यह भारी बढ़ोतरी खनन तकनीक में प्रगति और नए गोल्ड रिजर्व की खोज के कारण हुई है।

किस फॉर्म में है निकाला गया गोल्ड ज्वैलरी - 97,149 टन (कुल निकाले गए सोने का 45%)

बार और सिक्के (गोल्ड वाले ईटीएफ समेत) - 48,634 टन (22%)

केंद्रीय बैंकों के पास - 37,755 टन (17%)

अन्य - 32,727 टन (15%) अब कितना सोना बचा जमीन के नीचे इंसानों ने जमीन के नीचे से बहुत सारा सोना निकाल लिया है, फिर भी यूएसजीएस (US Geological Survey) का अनुमान है कि अभी भी लगभग 70,550 टन सोना बचा है जिसकी माइनिंग की जा सकती है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 60,370 टन सोने का रिजर्व बचा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान यूएसजीएस से थोड़ कम है।

145,626 टन और सोने की उम्मीद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का यह भी अनुमान है कि कुल गोल्ड रिसोर्सेज में 145,626 टन और हो सकता है। मगर इसकी संभावना कम है। इसलिए कुल मिलाकर, जब आप खनन किए गए सोने और ज्ञात भंडारों को जोड़ते हैं, तो उपलब्ध कुल सोना 277,000 और 299,000 टन (145,626 टन को हटाकर) के बीच हो सकता है।

99% गोल्ड कहां है छिपा पृथ्वी के क्रस्ट में हजारों टन सोना मौजूद है। मगर वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी पर मौजूद सोने का एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि पृथ्वी का लगभग 99 प्रतिशत सोना पृथ्वी के केंद्र में गहराई में दबा हुआ है। वहां तक पहुंच को लगभग असंभव माना जाता है।

अनुमान के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग चार भाग प्रति अरब की अल्प मात्रा में सोना मौजूद है, जो कुल मिलाकर 441 मिलियन टन होता है। ये ज्यादातर चट्टानों और समुद्री जल में सूक्ष्म कणों के रूप में फैला हुआ है।