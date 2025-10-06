1 साल में सिर्फ 0.50 पैसे बढ़ा इस शेयर का भाव, देश के बड़े कारोबारी घराने की है यह कंपनी

Language
    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    Reliance Communications Share Price अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयरों का भाव पिछले एक साल में सिर्फ 0.50 पैसे बढ़ा है। पिछले स्टॉक की कीमत 2 रुपये थी और अब भाव 1.50 रुपये है। कंपनी के शेयरों में सबसे बड़ी 60 फीसदी की गिरावट साल 2008 में आई और इसके बाद 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक 60 प्रतिशत तक गिर गए।

    रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर 1.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार ने पिछले एक साल में लंबी गिरावट का दौर देखा है, खासकर अक्तूबर 2024 से निफ्टी में लगातार बिकवाली हावी हुई और यह 25907 के स्तर से गिरना शुरू हुआ। इस अवधि में बाजार (Nifty One Year Return) ने सिर्फ 5 फीसदी रिटर्न दिया। वहीं, मार्केट में एक नामी बिजनेसमैन की कंपनी के शेयरों का भाव पिछले एक साल में 0.50 पैसे बढ़ा है। इस कंपनी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन (Reliance Communication Share Price), जिसके मालिक हैं अनिल अंबानी। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर का भाव पिछले वर्ष 2 रुपये था और अब कीमत 1.50 रुपये है। हालांकि, 6 अक्तूबर को कंपनी के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

    खास बात है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर 3 अक्तूबर को भी 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे और आज भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 3 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के एसबीआई लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया था।

    844 से 1.50 रुपये आया भाव

    एक वक्त था जब रिलायंस कम्युनिकेशन, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी लेकिन अनिल अंबानी के डाउनफॉल के बाद यह कंपनी भी धीरे-धीरे भारी कर्ज के चलते बाजार से बाहर हो गई। साल 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयरों की कीमत 844 रुपये थी और अब भाव 1.50 रुपये है। 2008 में यह शेयर 70 फीसदी तक टूट गया था और इसमें लगातार गिरावट हावी रही।

    60-60 फीसदी की 2 बड़ी गिरावट

    फिर 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयरों में फिर से 60 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयरों का भाव 37 रुपये से टूटकर 14 रुपये पर आ गया। अच्छी बात है कि पिछले एक महीने में यह शेयर 10 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

