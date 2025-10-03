SBI फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को झटका, कंपनी के ₹1.50 वाले शेयर पर दिख सकता है असर, बॉम्बे HC ने ऐसा क्या कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड के तौर पर क्लासीफाइड किया गया था। इससे भारतीय स्टेट बैंक को 2929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ।

नई दिल्ली। मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani Plea) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI Fraud Case) के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड के तौर पर क्लासीफाइड किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है।

दरअसल, एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा था और आरोप लगाया था कि इन खातों में उसके द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करके लेन-देन व पैसों की हेराफेरी की गई। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।