टाटा मोटर्स (Tata Motors FO) के शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कंपनी के डिमर्जर के कारण सभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदल दी गई है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स 13 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे। 14 अक्टूबर से नए कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध होंगे। यदि आपने टाटा मोटर्स के FO में पोजीशन ली है तो 13 अक्टूबर से पहले समाप्ति की तैयारी करें।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के शेयरधारकों और F&O ट्रेडर्स के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। कंपनी के डिमर्जर की प्रक्रिया के चलते टाटा मोटर्स के सभी मौजूदा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट्स में बदलाव किया गया है।

अब जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति 28 अक्टूबर, 25 नवंबर और 30 दिसंबर 2025 को होनी थी, वे समाप्त होंगे सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को ही। इस निर्णय के चलते टाटा मोटर्स पर फिलहाल कोई भी नया F&O कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं रहेगा। हालांकि, 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार से नए कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से मार्केट में उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी, ट्रेडर्स कोई भी नई पोजिशन अब 14 अक्टूबर के बाद ही बना पाएंगे।

विवरण सिंबल TATAMOTORS कंपनी का नाम Tata Motors Limited कॉर्पोरेट कार्रवाई का प्रकार व्यवस्था की योजना (डिमर्जर) एक्स-डेट और लागू डेट मंगलवार 14-अक्टूबर-2025 ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध विकल्प स्ट्राइक्स की रेंज पूर्व तिथि पर कैपिटल मार्केट सेगमेंट के SPOS सत्र में खोजी गई कीमत के आधार पर क्या है इसकी वजह? इस बदलाव का मुख्य वजह टाटा मोटर्स का डिमर्जर प्लान है। कंपनी अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके चलते डेरिवेटिव्स से जुड़े नियमों और अनुबंधों में यह तकनीकी एडजस्टमेंट किया जा रहा है।

F&O ट्रेडर्स के लिए जरूरी सलाह यदि आपने टाटा मोटर्स के F&O में पोजिशन ले रखी है, तो 13 अक्टूबर से पहले समाप्ति की तैयारी करें। कोई भी नई खरीद या एंट्री अब 14 अक्टूबर, मंगलवार से ही करें। बाजार में अनावश्यक जोखिम से बचने के लिए ट्रेडिंग निर्णय सोच-समझकर लें।

टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टाटा मोटर्स (TATA MOTORS Share) 3 अक्टूबर को ₹715.85 पर बंद हुआ। यह इसके पिछले बंद भाव ₹718.35 से 0.34% की गिरावट है। सितंबर में SUV और EV की मजबूत बिक्री ने टाटा मोटर्स को भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में दूसरा स्थान फिर से हासिल करने में मदद की।

BNP पारिबा सिक्योरिटीज इसे आउटपरफॉर्म और ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने इसे "एड" रेटिंग्स दिया है। साथ ही ₹830 और ₹775 के टारगेट प्राइस के साथ बने रहने की सलाह दी है। एक बाजार एनालिस्ट ने ₹700 के स्टॉप-लॉस के साथ ₹750 का अल्पकालिक टारगेट तय किया है।