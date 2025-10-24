Lenskart IPO खुलने से पहले DMart वाले राधाकिशन दमानी ने लगाए 90 करोड़ रुपये, धमाकेदार हो सकती है एंट्री!

नई दिल्ली, पीटीआई। Lenskart IPO: शुक्रवार को इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि अरबपति इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी, जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) के फाउंडर हैं, ने आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में प्री-IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) फंडिंग राउंड में करीब 90 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं। यह इन्वेस्टमेंट लेंसकार्ट के पहले पब्लिक ऑफर से पहले हुआ है, जिसके अगले हफ्ते पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने की उम्मीद है।



ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, आईवियर रिटेलर इक्विटी शेयरों के नए इश्यू से 2,150 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रहा है, इसके अलावा, प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स 13.22 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे।

OFS के तहत, प्रमोटर्स - पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपही और इन्वेस्टर्स - SVF II Lightbulb (Cayman) Ltd, Schroders Capital Private Equity Asia Mauritius Ltd, PI Opportunities Fund – II, Macritchie Investments Pte. Ltd., Kedaara Capital Fund II LLP, और Alpha Wave Ventures LP अपने शेयर बेचेंगे।

Lesnkart IPO से मिले पैसों का क्या करेगा? लेंसकार्ट IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कई स्ट्रेटेजिक कामों के लिए करने का प्लान बना रहा है, जिसमें भारत में नए कंपनी-ऑपरेटेड, कंपनी-ओन्ड (CoCo) स्टोर खोलने के लिए कैपिटल खर्च। इन CoCo स्टोर के लिए लीज, किराए और लाइसेंस एग्रीमेंट से जुड़े पेमेंट; टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट; ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन; संभावित अनजाने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन; और आम कॉर्पोरेट मकसद शामिल हैं।



लेंसकार्ट भारत की सबसे बड़ी ओमनी-चैनल आईवियर रिटेलर्स में से एक है, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े रिटेल नेटवर्क के जरिए किफायती और फैशनेबल प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, धूप के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस की एक बड़ी रेंज पेश करती है।

2008 में हुई थी इसकी शुरुआत 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में एक ऑनलाइन आईवियर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना शुरू किया और 2013 में नई दिल्ली में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोला। इन सालों में, यह देश में आईवियर कैटेगरी के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक बन गया है। कंपनी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 शहरों के साथ-साथ साउथ-ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है।