लोगों को चश्मा पहनाने वाली Lenskart के IPO को सेबी से मंजूरी, पीयूष बंसल बेचेंगे 2 करोड़ शेयर; पढ़ें पूरी डिटेल

नई दिल्ली। Lenskart IPO New: लोगों को चश्मा पहनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट को सेबी (SEBI) ने आईपीओ लाने की हरी झंडी दे दी है। आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को उसके IPO के लिए मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम स्थित यह कंपनी आने वाले हफ्तों में अपना अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की योजना बना रही है और नवंबर के मध्य तक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने का टारगेट रखा है।

Lenskart IPO की साइज सूत्रों के अनुसार कंपनी Lenskart IPO की साइज 7500-8,000 करोड़ रुपये ($850-900 मिलियन) होने की उम्मीद है। कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, एवेंडस कैपिटल और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज इस आईपीओ की मर्चेंट बैंकर हैं। IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी लेंसकार्ट लेंसकार्ट वित्त वर्ष 2025 में 297 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए मुनाफे में आ गई। वहीं, वित्त वर्ष 2024 में उसे 10 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। पिछले वर्ष के 5,428 करोड़ रुपये से रेवेन्यू 22% बढ़कर 6,625 करोड़ रुपये हो गया। ET स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली कंपनी, आईपीओ से प्राप्त लगभग 272 करोड़ रुपये का उपयोग भारत में नए स्टोर स्थापित करने में करने की योजना बना रही है। लगभग 591 करोड़ रुपये का उपयोग इसके मौजूदा 2,700 से अधिक स्टोरों के पट्टे, किराये और अन्य खर्चों पर किया जाएगा। इस राशि का एक अज्ञात हिस्सा अधिग्रहण के लिए भी निर्धारित किया गया है।