    लोगों को चश्मा पहनाने वाली Lenskart के IPO को सेबी से मंजूरी, पीयूष बंसल बेचेंगे 2 करोड़ शेयर; पढ़ें पूरी डिटेल

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    Lenskart IPO चश्मा कंपनी लेंसकार्ट को सेबी ने आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। IPO के जरिए लगभग 7500-8000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। इस आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग नए स्टोर स्थापित करने और मौजूदा स्टोरों के खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। पीयूष बंसल सहित शेयरधारक ऑफर-फॉर-सेल के माध्यम से 13.23 करोड़ शेयर बेचेंगे।

    नई दिल्ली। Lenskart IPO New: लोगों को चश्मा पहनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट को सेबी (SEBI) ने आईपीओ लाने की हरी झंडी दे दी है। आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को उसके IPO के लिए मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम स्थित यह कंपनी आने वाले हफ्तों में अपना अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की योजना बना रही है और नवंबर के मध्य तक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने का टारगेट रखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lenskart IPO की साइज 

    सूत्रों के अनुसार कंपनी Lenskart IPO की साइज 7500-8,000 करोड़ रुपये ($850-900 मिलियन) होने की उम्मीद है। कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, एवेंडस कैपिटल और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज इस आईपीओ की मर्चेंट बैंकर हैं।

    IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी लेंसकार्ट

    लेंसकार्ट वित्त वर्ष 2025 में 297 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए मुनाफे में आ गई। वहीं, वित्त वर्ष 2024 में उसे 10 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। पिछले वर्ष के 5,428 करोड़ रुपये से रेवेन्यू 22% बढ़कर 6,625 करोड़ रुपये हो गया। ET स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली कंपनी, आईपीओ से प्राप्त लगभग 272 करोड़ रुपये का उपयोग भारत में नए स्टोर स्थापित करने में करने की योजना बना रही है। लगभग 591 करोड़ रुपये का उपयोग इसके मौजूदा 2,700 से अधिक स्टोरों के पट्टे, किराये और अन्य खर्चों पर किया जाएगा। इस राशि का एक अज्ञात हिस्सा अधिग्रहण के लिए भी निर्धारित किया गया है।

    2 करोड़ शेयर बेचेंगे पीयूष बंसल

    लेंसकार्ट ने जुलाई में सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था और इस इश्यू के जरिए 2,150 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। फाउंडर पीयूष बंसल, नेहा बंसल, सुमित कपाही और अमित चौधरी सहित शेयरधारक, सॉफ्टबैंक, प्रेमजी इन्वेस्ट, टेमासेक, केदारा कैपिटल और अल्फा वेव ग्लोबल के साथ मिलकर ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 13.23 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीयूष बंसल 2 करोड़ शेयर बेचेंगे।

    Lenskart के अलावा IPO स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मीशो, पेमेंट कंपनी PhonePay और एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला भी बड़ी लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेबी की गोपनीय फाइलिंग प्रक्रिया को चुना है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)