भारत में 358 अरबपति, टॉप 100 में बस इनका नाम शामिल; ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, देखकर भौचक्के रह जाएंगे आप

रैंक नाम नेट वर्थ कंपनी

1 मुकेश अंबानी और परिवार 9,55,410 करोड़ रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज

2 गौतम अडानी और परिवार 8,14,720 करोड़ रुपये अदानी

3 रोशनी नादर मल्होत्रा ​​और परिवार 2,84,120 करोड़ रुपये एचसीएल

4 साइरस एस पूनावाला और परिवार 2,46,460 करोड़ रुपये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

5 कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार 2,32,850 करोड़ रुपये आदित्य बिड़ला

6 नीरज बजाज और परिवार 2,32,680 करोड़ रुपये बजाज ऑटो

7 दिलीप सांघवी 2,30,560 करोड़ रुपये सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

8 अजीम प्रेमजी और परिवार 2,21,250 करोड़ रुपये विप्रो

9 गोपीचंद हिंदुजा और परिवार 1,85,310 करोड़ रुपये हिंदुजा

10 राधाकिशन दमानी और परिवार 1,82,980 करोड़ रुपये एवेन्यू सुपरमार्ट्स

11 एलएन मित्तल एवं परिवार 1,75,390 करोड़ रुपये आर्सेलर मित्तल

12 जय चौधरी 1,46,470 करोड़ रुपये ज़स्केलर

13 सज्जन जिंदल और परिवार 1,43,330 करोड़ रुपये जेएसडब्ल्यू स्टील

14 उदय कोटक 1,25,120 करोड़ रुपये कोटक महिंद्रा बैंक

15 राजीव सिंह एवं परिवार 1,21,200 करोड़ रुपये डीएलएफ

16 अनिल अग्रवाल एवं परिवार 1,11,400 करोड़ रुपये वेदांत संसाधन

17 रवि जयपुरिया एवं परिवार 1,09,260 करोड़ रुपये आरजे कॉर्प

18 विक्रम लाल एवं परिवार 1,03,820 करोड़ रुपये आयशर मोटर्स

19 सुनील मित्तल एवं परिवार 99,300 करोड़ भारती एयरटेल

20 मंगल प्रभात लोढ़ा एवं परिवार 93,750 करोड़ रुपये लोढ़ा डेवलपर्स

21 मुरली देवी और परिवार 91,100 करोड़ रुपये दिवि की प्रयोगशालाएँ

22 रोहिका साइरस मिस्त्री और परिवार 88,650 करोड़ रुपये शापूरजी पालोनजी

23 शापूर पालोनजी मिस्त्री और परिवार 88,650 करोड़ रुपये शापूरजी पालोनजी

24 जॉय अलुक्कास 88,430 करोड़ रुपये जॉय अलुक्कास

25 श्रीप्रकाश लोहिया 87,700 करोड़ रुपये इंडोरामा

26 नुस्ली वाडिया और परिवार 86,820 करोड़ रुपये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

27 वेणु श्रीनिवासन 85,260 करोड़ रुपये टीवीएस मोटर्स

28 पंकज पटेल एवं परिवार 84,510 करोड़ रुपये ज़ाइडस लाइफसाइंसेज

29 विजय चौहान एवं परिवार 74,600 करोड़ रुपये पारले उत्पाद

30 राहुल भाटिया और परिवार 71,270 करोड़ रुपये इंटरग्लोब एविएशन

31 गोपीकिशन दमानी और परिवार 70,670 करोड़ रुपये एवेन्यू सुपरमार्ट्स

32 बेनु गोपाल बांगुर और परिवार 70,090 करोड़ रुपये श्री सीमेंट

33 विवेक कुमार जैन 67,800 करोड़ रुपये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स

34 सत्यनारायण नुवाल 62,250 करोड़ रुपये सौर उद्योग भारत

35 सुधीर मेहता एवं परिवार 62,200 करोड़ रुपये टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स

36 समीर मेहता और परिवार 62,200 करोड़ रुपये टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स

37 राजन भारती मित्तल और परिवार 62,060 करोड़ रुपये भारती एयरटेल

38 राकेश भारती मित्तल एवं परिवार 62,060 करोड़ रुपये भारती एयरटेल

39 संजीव गोयनका और परिवार 58,730 करोड़ रुपये सीईएससी

40 विवेक चंद सहगल और परिवार 57,060 करोड़ रुपये संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल

41 आदि गोदरेज और परिवार 55,580 करोड़ रुपये गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

42 अभयकुमार फिरोदिया एवं परिवार 55,270 करोड़ फोर्स मोटर्स

43 शाहिद बिलाखिया और परिवार 55,130 करोड़ रुपये मेरिल लाइफ साइंस

44 हर्ष मारीवाला और परिवार 53,990 करोड़ रुपये मैरिको

45 आनंद महिंद्रा और परिवार 51,930 करोड़ रुपये महिंद्रा & महिंद्रा

46 इना अश्विन दानी और परिवार 51,450 करोड़ रुपये एशियन पेंट्स

47 रेखा राकेश झुनझुनवाला और परिवार 50,480 करोड़ रुपये रेयर एंटरप्राइजेज

48 जयश्री उल्लाल 50,170 करोड़ रुपये अरिस्टा नेटवर्क्स

49 चंद्रू रहेजा और परिवार 49,360 करोड़ रुपये के रहेजा

50 नादिर गोदरेज और परिवार 49,000 करोड़ रुपये गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

51 राधा वेम्बू 46,580 करोड़ रुपये ज़ोहो

52 वेम्बू सेकर 46,580 करोड़ रुपये ज़ोहो

53 यूसुफ अली एम.ए 46,300 करोड़ रुपये लुलु

54 करसनभाई पटेल और परिवार 45,900 करोड़ रुपये निरमा

55 मंजू डी गुप्ता और परिवार 45,270 करोड़ रुपये ल्यूपिन

56 सज्जन कुमार पटवारी एवं परिवार 44,760 करोड़ रुपये रश्मि मेटालिक्स

57 आचार्य बालकृष्ण 43,640 करोड़ रुपये पतंजलि आयुर्वेद

58 विकास ओबेरॉय 42,960 करोड़ रुपये ओबेरॉय रियल्टी

59 राकेश गंगवाल एवं परिवार 42,790 करोड़ रुपये इंटरग्लोब एविएशन

60 पी पिची रेड्डी 42,650 करोड़ रुपये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स

61 मनोहर लाल अग्रवाल एवं परिवार 42,260 करोड़ रुपये हल्दीराम स्नैक्स

62 पीवी कृष्णा रेड्डी 41,810 करोड़ रुपये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स

63 बसंत बंसल एवं परिवार 41,140 करोड़ रुपये एम3एम इंडिया

64 नितिन कामथ और परिवार 40,020 करोड़ ज़ीरोधा

65 फाल्गुनी नायर और परिवार 39,810 करोड़ रुपये नायका

66 बी पार्थसारधि रेड्डी और परिवार 39,030 करोड़ रुपये हेटेरो लैब्स

67 मधुसूदन अग्रवाल एवं परिवार 38,650 करोड़ रुपये हल्दीराम स्नैक्स

68 कैलाशचन्द्र नुवाल एवं परिवार 38,630 करोड़ रुपये सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया

69 निर्मल कुमार मिंडा एवं परिवार 38,300 करोड़ रुपये ऊनो मिंडा

70 अनुरंग जैन एवं परिवार 38,040 करोड़ रुपये एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज

71 संजय दांगी और अल्पना संजय दांगी 37,800 करोड़ रुपये ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर

72 शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल एवं परिवार 37,750 करोड़ रुपये हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल

73 रोमेश टी वाधवानी 37,200 करोड़ रुपये सिम्फनी टेक्नोलॉजी

74 अनिल राय गुप्ता एवं परिवार 37,150 करोड़ रुपये हैवेल्स इंडिया

75 सनी वर्की 37,070 करोड़ रुपये जेम्स एजुकेशन

76 नवीन जिंदल और परिवार 36,190 करोड़ रुपये जिंदल स्टील एंड पावर

77 भूषण दुआ एवं परिवार 35,790 करोड़ रुपये सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज

78 अरुण भरत राम 35,760 करोड़ रुपये एसआरएफ केमिकल्स

79 सुनील वाचानी 35,570 करोड़ रुपये डिक्सन टेक्नोलॉजीज

80 उमा देवी प्रसाद एवं परिवार 35,350 करोड़ रुपये अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स

81 प्रेम वत्स 35,270 करोड़ रुपये फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स

82 मधुकर पारेख और परिवार 35,210 करोड़ रुपये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज

83 आदित्य खेमका और परिवार 35,140 करोड़ रुपये आदित्य इन्फोटेक

84 स्मिता वी कृष्णा और परिवार 35,100 करोड़ रुपये गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

85 रंजन पई 34,700 करोड़ रुपये मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल

86 जमशेद गोदरेज और परिवार 34,220 करोड़ गोदरेज कंज्यूमर टिकाऊ वस्तुएं

87 राजन रहेजा और परिवार 33,950 करोड़ रुपये एक्साइड इंडस्ट्रीज

88 रिशद नौरोजी और परिवार 33,700 करोड़ रुपये गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

89 प्रताप रेड्डी और परिवार 33,160 करोड़ रुपये अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज

90 टीएस कल्याणरमन और परिवार 32,670 करोड़ रुपये कल्याण ज्वैलर्स इंडिया

91 निरंजन हीरानंदानी 32,500 करोड़ रुपये निडर

92 एनआर नारायण मूर्ति और परिवार 32,150 करोड़ रुपये इंफोसिस

93 राजा बागमाने 31,510 करोड़ रुपये बैगमैन डेवलपर्स

94 जीएम राव एवं परिवार 31,340 करोड़ रुपये जीएमआर

95 पृथ्वीराज जिंदल और परिवार 31,000 करोड़ रुपये जेएसडब्ल्यू स्टील

96 एस गोपालकृष्णन और परिवार 30,740 करोड़ रुपये इंफोसिस

97 रमेश जुनेजा एवं परिवार 30,680 करोड़ रुपये मैनकाइंड फार्मा

98 दिव्यांक तुराखिया 30,680 करोड़ रुपये एआई.टेक

99 रफीक अब्दुल मलिक और परिवार 30,440 करोड़ रुपये मेट्रो ब्रांड्स