22, 24, 26 और 31 साल के इन लड़कों ने गाड़े झंडे, अंबानी-अदाणी की लिस्ट में दे रहे हैं अरबपतियों को सीधी टक्कर

M3M हुरुन इंडिया ने भारत के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी जैसे दिग्गजों के साथ अरविंद श्रीनिवास जैसे युवा उद्यमी भी शामिल हैं। 31 वर्षीय श्रीनिवास Perplexity AI के CEO हैं और सबसे युवा अरबपति हैं जिनकी नेटवर्थ ₹21190 करोड़ है। इस लिस्ट में Zepto के कैवल्य वोहरा और आदित पलिचा जैसे अन्य युवा भी शामिल हैं।

नई दिल्ली। M3 हुरुन इंडिया ने भारत के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जो आम नाम हैं, जिन्हें आप बीते कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जैसे मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी। ये बड़े उद्योगपति भारत की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने इस बार भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है।

इस लिस्ट में भारत के 22, 23, 26 और 31 साल के कुछ ऐसे नवयुवक शामिल हैं जो सीधे तौर पर भारत के अरबपतियों को टक्कर दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये विदेशी अरबपतियों को भी टक्कर दे रहे हैं। बीते कल से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

अरविंद श्रीनिवास ने एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में अपनी शुरुआत की है। अरबपतियों की इस लिस्ट में उनकी कुल नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपये है। 31 साल के अरविंद AI कंपनी परप्लेक्सिटी एआई के CEO और फाउंडर हैं। वह देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं।

चेन्नई में जन्मे इस नवयुवक बिजनेसमैन का इस रैंकिंग में शामिल होना भारतीय संपत्ति के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाता है। हुरुन की रिपोर्ट ने श्रीनिवास के इस मुकाम को भारत के आर्थिक परिवर्तन का संकेत बताया है। ये लड़के अंबानी-अदाणी को टक्कर श्रीनिवास को Zepto के कैवल्य वोहरा (22) और आदित पलिचा (24 ) सहित अन्य युवा उद्यमियों के साथ इस अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। सूची के अनुसार, भारत में अब 358 अरबपति हैं, जिनमें से 1,687 व्यक्तियों की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग आधा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में भारत के अरबपतियों ने प्रतिदिन लगभग 1,991 करोड़ रुपये की संपत्ति जोड़ी है। वास्तव में, ऐसा कहा जाता है कि देश में हर हफ्ते एक नया अरबपति बना है।

क्रमांक भारत के युवा अरबपति उम्र नेटवर्थ कंपनी 1 अरविंद श्रीनिवास 31 ₹21190 करोड़ पेरप्लेक्सिटी एआई 2 अलख पांडे 33 ₹14,520 करोड़ फिजिक्सवाला 3 रीतेश अग्रवाल 31 ₹14,400 करोड़ ओयो 4 आदित्य पालीचा 24 ₹5,380 करोड़ जेेप्टो 5 कैवल्य वोहरा 22 ₹4,480 करोड़ जेप्टो 6 त्रिशनीत अरोड़ा 31 ₹1,820 करोड़ टीएसी सिक्योरिटी 7 शाश्वत नकरानी 26 ₹1,340 करोड़ भारतपे 8 रोहन गुप्ता 26 ₹1,140 करोड़ SG Finserve

अरबपतियों की सूची में श्रीनिवास का प्रवेश उन्हें व्यवसाय की नई परिभाषा गढ़ रहे अन्य युवा भारतीय उद्यमियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। Zepto के संस्थापक कैवल्य वोहरा (22; ₹4,480 करोड़) और आदित्य पलिचा (23; ₹5,380 करोड़), प्रिज्म (OYO) के रितेश अग्रवाल (31; ₹14,400 करोड़), एसजी फिनसर्व के रोहन गुप्ता (26; ₹1,140 करोड़), भारतपे के शाश्वत नकरानी (27; ₹1,340 करोड़), और टीएसी सिक्योरिटी के त्रिशनीत अरोड़ा (30; ₹1,820 करोड़) भी इस साल की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा अलख पांडे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ ₹14,520 करोड़ है।

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास? अरविंद श्रीनिवास एक भारतीय मूल के इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं, जो AI से संचालित सर्च इंजन, परप्लेक्सिटी के सीईओ और सह-संस्थापक हैं। परप्लेक्सिटी की सह-स्थापना से पहले, श्रीनिवास ने अपना करियर बड़ी तकनीक और एआई अनुसंधान में बनाया। चेन्नई में जन्मे, उन्होंने आईआईटी मद्रास से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की।

उनके पेशेवर सफर में प्रमुख AI कंपनियों में काम करना शामिल है। 2018 में, वे ChatGPT में एक रिसर्च ट्रेनी के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने डीपमाइंड और गूगल में इंटर्नशिप की। सितंबर 2021 में, श्रीनिवास ओपनएआई में वापस लौटे, इस बार एक शोध वैज्ञानिक के रूप में। लगभग एक साल बाद, उन्होंने अपने उद्यम की नींव रखना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः परप्लेक्सिटी एआई की स्थापना हुई।