ये इंडियन देगा Google की बादशाहत को टक्कर, लॉन्च किया अपना ब्राउजर; ChatGPT के भी उड़ा चुका होश
परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) के CEO अरविंद श्रीनिवास ने घोषणा की है कि उनका एआई ब्राउजर कॉमेट अब भारत में प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल यह मैक और विंडोज पर ही मिलेगा लेकिन एंड्रॉइड पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। कॉमेट एक एआई-फर्स्ट ब्राउजर है जो कई काम कर सकता है।
नई दिल्ली। परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) CEO अरविंद श्रीनिवास ने सोमवार को बताया कि उनकी कंपनी का AI ब्राउजर, कॉमेट, भारत में प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। एक्स पर एक पोस्ट में, श्रीनिवास ने बताया कि यह फिलहाल केवल मैक और विंडोज डिवाइस पर उपलब्ध है, और इसे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके फाउंडर अरविंद श्रीनिवास भारत के हैं। उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और मास्टर डिग्री हासिल की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अरविंद श्रीनिवास ने पीएचडी की है। इससे पहले वह गूगल के क्रोम को खरीदने का भी ऑफर दे चुके हैं। वह चैटजीपीटी के लिए भी काम कर चुके हैं
यह भी पढ़ें- चेन्नई में पले, IIT से पढ़े, 3 साल में खड़ी की अरबों की AI कंपनी; क्रोम की बोली लगा चर्चा में आए अरविंद श्रीनिवास कौन हैं?
Perplexity AI दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी (भारत) तक पहुंच बनाने के लिए भारत में अपना कॉमेट ब्राउजर लॉन्च कर रहा है। हालांकि, यह केवल पेड यूजर्स के लिए है।
क्या है Perplexity के AI ब्राउजर Comet की खासियत
AI-फर्स्ट ब्राउजर—जो आपकी ओर से खरीदारी कर सकता है, मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और शोध का सारांश तैयार कर सकता है। विंडोज और मैकओएस पर पेरप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए तुरंत उपलब्ध है। यह एंड्रॉइड डिवाइस पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और आईओएस सपोर्ट बाद में मिलने की उम्मीद है। कॉमेट पारंपरिक क्रोमियम-आधारित ब्राउजिंग अनुभव को हमेशा चालू रहने वाले AI साइडबार के साथ जोड़ता है जिसे परप्लेक्सिटी "एजेंटिक" कहती है।
- Perplexity AI के अनुसार, कॉमेट वेब ब्राउजिंग को निष्क्रिय उपभोग से सक्रिय, बुद्धिमान जुड़ाव में बदल देता है।
- यह एक सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता के इरादे को समझता है, जिससे कई टैब और ऐप्स को प्रबंधित करने की आवश्यकता कम हो जाती है।
- यह पूरे ब्राउजिंग सेशन को संभाल सकता है, वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- यह साइडबार सहायक वेब पेजों की समरी तैयार कर सकता है, प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और होटल बुक करने, ईमेल भेजने या ऑनलाइन खरीदारी जैसे कार्य कर सकता है।
Airtel यूजर्स के लिए एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन
Perplexity Pro की एक साल की सदस्यता की कीमत लगभग 17,000 रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि भारती एयरटेल ने हाल ही में Perplexity के साथ साझेदारी करके अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक साल तक के लिए Perplexity Pro का वार्षिक सदस्यता निःशुल्क प्रदान की है। इसका मतलब है कि इस पेशकश का लाभ उठाने वाले सभी एयरटेल उपयोगकर्ताओं को Comet का भी एक्सेस मिलेगा।
