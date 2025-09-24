ये इंडियन देगा Google की बादशाहत को टक्कर, लॉन्च किया अपना ब्राउजर; ChatGPT के भी उड़ा चुका होश

परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) के CEO अरविंद श्रीनिवास ने घोषणा की है कि उनका एआई ब्राउजर कॉमेट अब भारत में प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल यह मैक और विंडोज पर ही मिलेगा लेकिन एंड्रॉइड पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। कॉमेट एक एआई-फर्स्ट ब्राउजर है जो कई काम कर सकता है।

नई दिल्ली। परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) CEO अरविंद श्रीनिवास ने सोमवार को बताया कि उनकी कंपनी का AI ब्राउजर, कॉमेट, भारत में प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। एक्स पर एक पोस्ट में, श्रीनिवास ने बताया कि यह फिलहाल केवल मैक और विंडोज डिवाइस पर उपलब्ध है, और इसे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके फाउंडर अरविंद श्रीनिवास भारत के हैं। उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और मास्टर डिग्री हासिल की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अरविंद श्रीनिवास ने पीएचडी की है। इससे पहले वह गूगल के क्रोम को खरीदने का भी ऑफर दे चुके हैं। वह चैटजीपीटी के लिए भी काम कर चुके हैं

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें