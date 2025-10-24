Tata Motors Demerger के बाद बदल गया नाम, अब इस नाम से जानी जाएगी ये कंपनी; शेयरों पर दिखा असर

नई दिल्ली। Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का नाम बदलकर और उसे अलग करके एक बड़ा कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पूरा कर लिया है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अब टाटा मोटर्स के नाम से नहीं जानी जाएगी। अब इस सेगमेंट को एक नया नाम मिल गया है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर थे तो आपको अपना डिमैट अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि अब डिमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स की जगह कुछ दूसरा नाम दिखेगा। टाटा मोटर्स की पैसेंजर सेक्टर की कंपनी का नाम टाटा पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMPV हो गया है। वहीं, अभी कमर्शियल व्हीकल यूनिट की BSE और NSE पर अलग लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। कमर्शियल यूनिट का नाम TML Commercial Vehicles Ltd (TMLCV) है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर सुबह 9.50 बजे अपने नए नाम के साथ मामूली नुकसान के साथ 406.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। यह शेयर 14 अक्टूबर को एक स्पेशल प्राइस-डिस्कवरी सेशन के बाद 400 रुपये प्रति शेयर पर खुला था। कंपनी के शेयर तब से अब तक लगभग 2 प्रतिशत ऊपर हैं। इस खबर को लिखते समय तक TMPV के शेयर -0.28 फीसदी गिरकर 404.70 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

TATA Motors ने शेयरहोल्डर्स को भेजा नाम बदलने वाला मैसेज शेयरहोल्डर्स को भेजे गए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया कि कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई ने 13 अक्टूबर, 2025 को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया है। कंपनी ने साफ किया कि TMPV पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जारी रखेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और जगुआर लैंड रोवर (JLR) ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट शामिल हैं।

14 अक्टूबर थी TATA Motors Demerger की रिकॉर्ड डेट इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय किया था ताकि यह पता चल सके कि कौन से शेयरहोल्डर अपने अलग हुए कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में शेयर पाने के हकदार हैं। इसका मतलब है कि जो निवेशक रिकॉर्ड डेट पर टाटा मोटर्स के शेयर रखते थे, वे डीमर्जर स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे।



इन शेयरहोल्डर्स को टाटा मोटर्स के हर एक शेयर के बदले डीमर्जर हुई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) के शेयरों की ट्रेडिंग BSE और NSE पर नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। डीमर्जर पहले ही 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। स्टॉक एडजस्टमेंट 14 अक्टूबर को हुआ था।

बिजनेस को बेहतर करने के लिए टाटा ग्रुप ने अलग किया पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस पिछले साल अगस्त में, टाटा मोटर्स के बोर्ड ने बिजनेस फोकस को बेहतर बनाने और भविष्य में ग्रोथ के मौकों का फायदा उठाने के लिए अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल डिवीजनों को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने को मंजूरी दी थी। इस बंटवारे के बाद, पैसेंजर व्हीकल कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPVL) कर दिया जाएगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी नवंबर में टाटा मोटर्स (TML) के नाम से लिस्ट होगी। यह 1:1 का बंटवारा दो फोकस्ड कंपनियां बनाएगा - टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMLCV) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV)।