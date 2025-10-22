Tata Motors Demerger: डीमैट खाते में पहुंचे टाटा मोटर्स CV के शेयर, लेकिन नहीं दिख रही मार्केट वैल्यू? समझें सबकुछ
Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार को अलग करने के लिए डिमर्जर किया है। निवेशकों के डीमैट खातों में CV के शेयर आ गए हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी नहीं दिख रही है क्योंकि ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। कंपनी जल्द ही ट्रेडिंग शुरू करने की तारीख घोषित करेगी। निवेशकों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली| Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स (Tata Motors) का ऐतिहासिक डीमर्जर पूरा हो गया है। कंपनी अब दो अलग इकाइयों में बंट गई है। पहली- टाटा मोटर्स पैसेंटर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd- TMPV) और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Commercial Vehicles Ltd- TMLCV)। इस प्रक्रिया के तहत TMLCV के शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। यह कदम टाटा मोटर्स की शेयरहोल्डर वैल्यू अनलॉक करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है।
टाटा मोटर्स ने 14 अक्टूबर को डिमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय की थी। इस दिन कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल (PV) बिजनेस के शेयर का वैल्यूएशन किया, जो करीब 400 रुपए प्रति शेयर रहा। इसके बाद 16 अक्टूबर को TMLCV के शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में पहुंच गए।
इनएक्टिव के रूप में दिख रहे ये स्टॉक्स
हालांकि, ये शेयर अभी इनएक्टिव स्टॉक्स (inactive stocks) के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) पर लिस्टिंग के बाद ही इनकी ट्रेडिंग शुरू होगी। कंपनी ने बताया कि TMLCV के शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए रखी गई है और इसका ISIN नंबर INE1TAE01010 है। निवेशकों को 1:1 रेशियो में शेयर मिले हैं, यानी हर पुराने शेयर के बदले एक TMLCV शेयर।
यह भी पढ़ें- रतन टाटा की TCS ने छंटनी की तो इंफोसिस ने चला बड़ा दांव; कर्मचारियों को सौंपा भर्ती का जिम्मा, मिलेगा बंपर इनाम!
इनएक्टिव स्टॉक्स का मतलब क्या है?
शेयर खाते में तो हैं, लेकिन अभी मार्केट वैल्यू नहीं दिख रही। जैसे ही NSE और BSE पर लिस्टिंग होगी, ट्रेडिंग शुरू होगी और वास्तविक वैल्यू सामने आएगी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि TMLCV अब एक CV कंपनी के रूप में उभरेगी और अशोक लीलेंड (Ashok Leyland) जैसी कंपनियों को सीधे टक्कर देगी। PV बिजनेस से कर्ज हटने और CV सेगमेंट की ताकत के कारण नई कंपनी बेहतर वैल्यूएशन पा सकती है।
टाटा मोटर्स के बाकी शेयरों के प्राइस के आधार पर TMLCV का नॉशनल वैल्यूएशन 260 रुपए से 270 रुपए प्रति शेयर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिस्टिंग पर यह रुपए 300-470 रुपए के दायरे में खुल सकता है, क्योंकि CV सेक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
लॉन्ग टर्म में मजबूत संभावनाएं
एक्सपर्स्ट का मानना है कि TMLCV का वैल्यूएशन करीब 400 रुपए प्रति शेयर तक जा सकता है। CV बिजनेस साइक्लिकल जरूर है, लेकिन इसमें स्थिर कैश फ्लो और लंबी अवधि के लिए मजबूत संभावनाएं हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक, CV इंडस्ट्री में 2HFY26 से रिकवरी की उम्मीद है, खासकर GST दरों में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर व लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बढ़त के चलते।
अब आगे क्या?
बाजार की नजर अब TMLCV की लिस्टिंग डेट पर है, जो अगले कुछ हफ्तों में तय हो सकती है। शुरुआती अनुमान है कि शेयर 300 रुपए से 470 रुपए के दायरे में खुल सकते हैं, लेकिन फाइनल प्राइस बाजार की मांग और सेंटिमेंट पर निर्भर करेगा। टाटा मोटर्स का यह डीमर्जर निवेशकों के लिए नए अवसर और वैल्यूएशन संभावनाओं का बड़ा संकेत है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।