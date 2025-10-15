Language
    रतन टाटा की TCS ने छंटनी की तो इंफोसिस ने चला बड़ा दांव; कर्मचारियों को सौंपा भर्ती का जिम्मा, मिलेगा बंपर इनाम!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    Infosys Hiring: टीसीएस में छंटनी के बीच इंफोसिस ने कर्मचारियों को भर्ती का जिम्मा सौंपा है। सफल रेफरल पर 50,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। इंजीनियरिंग, क्वालिटी और अन्य विभागों में भर्तियां होंगी। दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में भर्ती की जाएगी। ब्लॉकचेन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट जैसे पदों के लिए रेफरल मांगे गए हैं। टीसीएस की छंटनी के बाद इंफोसिस का यह कदम सकारात्मक है।

    कंपनी ने सफल हायरिंग पर 50000 रुपए तक का कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है।

    नई दिल्ली|टीसीएस में छंटनी के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने बड़ा दांव चला है। नारायण मूर्ति की कंपनी ने इस बार टैलेंट हंट (Infosys Hiring) की जिम्मेदारी कर्मचारियों को सौंपी है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि, "वे अपने जानने वालों को खुली भर्तियों के लिए रेफर करें।" इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी की सिफारिश पर उम्मीदवार चुना जाता है तो उसे 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का कैश इनाम भी मिलेगा।

    कंपनी ने अपने इंटरनल मेल में बताया कि लेवल 3 की भर्ती पर 10000 रुपए, लेवल 4 पर 25000 रुपए, लेवल 5 पर 35000 रुपए और लेवल 6 पर 50000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा। यह भर्तियां इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ग्रुप और एंटरप्राइज एप्लिकेशन सर्विसेज जैसे विभागों में की जा रही हैं।

    कर्मचारी बोले- पहली बार इतने ईमेल आए, जिनमें...

    इन पदों के लिए अनुभव 2 से लेकर 15 साल तक मांगा गया है। इंफोसिस के एक कर्मचारी ने बताया कि,

    "पहली बार लगातार कई ईमेल आए हैं, जिनमें इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों के लिए रेफरल मांगे गए हैं।"

    हालांकि, इंफोसिस ने आधिकारिक टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि वह फिलहाल 'साइलेंट पीरियड' में है।

    दिल्ली-NCR समेत इन शहरों में होंगी भर्तियां

    कंपनी की ये भर्तियां दिल्ली-NCR, पुणे, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, चंडीगढ़ और हुबली जैसे विकास केंद्रों के लिए की जा रही हैं।

    इंफोसिस ने इन पदों पर निकाली है वैकेंसी

    कंपनी ब्लॉकचेन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, जावा डेवलपर, नेटवर्क डिजाइनर, वॉइस ओवर IP एक्सपर्ट, एयरोस्पेस इंजीनियर जैसे पदों के लिए रेफरल मांगे हैं। उम्मीदवारों के पास BE, ME, MCA या MSc की डिग्री होनी जरूरी है और उन्होंने पिछले छह महीनों में इंफोसिस की किसी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लिया होना चाहिए।

    TCS में 12000 कर्मचारियों की छंटनी, हायरिंग भी रोकी

    कंपनी ने हाल ही में वरिष्ठ कर्मचारियों को कैंपस इंटरव्यू पैनल का हिस्सा बनने का इनविटेशन भी भेजा है, ताकि वे कॉलेजों से डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की भर्ती कर सकें। यह पूरा अभियान कंपनी के Q2 FY26 रिजल्ट (16 अक्टूबर) से ठीक पहले शुरू हुआ है।

    वहीं, प्रतिद्वंद्वी TCS ने हाल में करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद लेटरल हायरिंग रोक दी है, जिससे इंफोसिस की नई भर्ती नीति को उद्योग में एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।