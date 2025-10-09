TCS छंटनी पर छिड़ गई नई कंट्रोवर्सी: कंपनी बोली 6 हजार निकाले, लेकिन रिपोर्ट में कम दिखे 19755 कर्मचारी

नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( TCS employee count discrepancy ) में छंटनी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी के चीफ एचआर ऑफिसर (TCS CHRO statement) सुदीप कुनुमल ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ 1% यानी करीब 6,000 कर्मचारियों को हटाया गया है। लेकिन कंपनी की ताजा तिमाही रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे कुछ और ही कहानी कहते हैं।

लेकिन TCS की जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) की फैक्टशीट के मुताबिक, कंपनी का कुल हेडकाउंट 19,755 घटकर 5,93,314 रह गया जो पिछली तिमाही (Q1 FY26) में 6,13,069 था।

"इनमें से कई आंकड़े सही नहीं हैं। वो काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। हम कोई संख्या हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे।" उन्होंने बताया कि मिड और सीनियर लेवल पर करीब 1% कर्मचारियों को रिलीज किया गया, जिन्हें दोबारा सही भूमिका में तैनात नहीं किया जा सका।

"कंपनी की सच्चाई उजागर हुई"

आईटी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन NITES ने इस अंतर पर सवाल उठाए। NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा,

"यह अंतर साफ दिखता है और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है। कंपनी की अपनी रिपोर्ट सच्चाई उजागर करती है। इतने बड़े स्तर पर आंकड़ों की गलती संभव नहीं, यह जानबूझकर की गई कोशिश लगती है।"

TCS की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का एट्रिशन रेट (कर्मचारियों के छोड़ने की दर) Q2 FY26 में घटकर 13.3% हो गया, जो पिछली तिमाही में 13.8% था। कुनुमल ने बताया कि कंपनी ने जुलाई-सितंबर 2025 के दौरान 18,500 नए कर्मचारियों की भर्ती की है और सभी ऑफर पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा,

“हम बिजनेस की जरूरत के हिसाब से बेस्ट टैलेंट लाएंगे, लेकिन कोई फिक्स संख्या बताना सही नहीं होगा।”

जुलाई में TCS ने घोषणा की थी कि वह अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% (करीब 12,261 कर्मचारी) हटाएगी। यह कदम एआई और नई तकनीकों के अनुकूल पुनर्गठन के तहत उठाया गया था। कंपनी ने हटाए गए कर्मचारियों को दो साल तक का सेवरेंस पे देने की बात कही थी।

एचआरओ ने कहा- सेवरेंस पैकेज दिए जा रहे

कुनुमल ने कहा,