अंबानी के साथ Mutual Funds का बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी इस भारतीय बैंक में ₹6200 करोड़ में खरीदेगी हिस्सेदारी
Blackstone Investment in Federal Bank: मुकेश अंबानी के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने वाली ब्लैकस्टोन अब फेडरल बैंक में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदेगी। फेडरल बैंक ने ब्लैकस्टोन की सहयोगी कंपनी को वरीयता के आधार पर परिवर्तनीय वारंट जारी करने की मंजूरी दी है। इस खबर के बाद फेडरल बैंक के शेयरों में तेजी देखी गई। ब्लैकस्टोन इस निवेश के लिए 6,196 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के साथ मिलकर भारत में म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने वाली ब्लैकस्टोन, फेडरल बैंक (Blackstone Investment in Federal Bank) में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। केरल के प्राइवेट सेक्टर के लेंडर फेडरल बैंक लिमिटेड ने प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन की एक एफिलिएट कंपनी, एशिया II टॉपको XIII को प्रेफरेंशियल बेसिस पर कन्वर्टिबल वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस अनाउंसमेंट के बाद शुक्रवार, 23 अक्टूबर को स्टॉक में तेजी देखी गई। आज इसके शेयरों ने 52 वीक का नया हाई बनाया है।
शुक्रवार को फेडरल बैंक के शेयर 228.00 रुपये (Federal Bank Share Price) के स्तर पर ओपन हुए और यह 232.20 रुपये के स्तर तक गए। इस खबर को लिखते समय इसके शेयर NSE पर 0.51 फीसदी की तेजी के साथ 229.03 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।
₹6,196 का ब्लैकस्टोन करेगी निवेश
फेडरल बैंक ने 27.29 करोड़ वारंट जारी करने की मंजूरी दी है, जिसमें से हर एक वारंट बैंक के एक फुली पेड-अप इक्विटी शेयर को ₹227 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है। यह कीमत लगभग वही है जिस पर गुरुवार को स्टॉक बंद हुआ था।
₹227 प्रति शेयर के हिसाब से, ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक में ₹6,196 करोड़ (Blackstone Investment in Federal Bank) का निवेश करेगी। वारंट जारी करने की कीमत का 25% हर वारंट के सब्सक्रिप्शन के समय देना होगा, और बाकी 75% इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए वारंट से जुड़े ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय देना होगा। इस ट्रांजैक्शन से, एशिया II टॉपको XIII Pte. Ltd. के पास फेडरल बैंक का 9.99% हिस्सा होगा।
Blackstone की कंपनी को मिलेगा यह अधिकार
फेडरल बैंक ने ब्लैकस्टोन की सहयोगी कंपनी को एक खास अधिकार देने की भी मंजूरी दी है। इसके तहत, जब कंपनी सभी वारंट का इस्तेमाल कर लेगी, तो वह बोर्ड में एक रिटायर होने वाले नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकेगी।
कैसे रहे हैं फेडरल बैंक के तिमाही नतीजे
सितंबर तिमाही के आखिर में, फेडरल बैंक का कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो (CRAR) 15.71% था, और टियर-1 कैपिटल रेश्यो 14.37% था, जबकि रेगुलेटरी ज़रूरतें क्रमशः 9% और 6% थीं। इसका क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो भी 84.7% है। फेडरल बैंक की बोर्ड मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि इस साल मिड-साइज बैंकों के साथ कई डील हुई हैं, जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ा फंड लगाया है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।