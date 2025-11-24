आज का शेयर बाजार: पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद, Gift Nifty में तेजी; इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर
आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद है। सीमेंस एनर्जी इंडिया और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया आज तिमाही नतीजे जारी करेंगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक केस जीता। रेल विकास निगम को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। टाटा पावर भूटान में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाएगी। यूएस एफडीए ने नैटको फार्मा और ल्यूपिन के प्लांट्स का निरीक्षण किया। हुडको ने आईडीएफसी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है।
नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 82.50 पॉइंट्स या 0.32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 26,160.50 पर है।
एनालिस्ट्स का अनुमान है कि कई पॉजिटिव संकेतों के बीच निवेशक हफ्ते की शुरुआत में सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि वे शुक्रवार की गिरावट पर रिएक्ट करेंगे और मिले-जुले ग्लोबल संकेतों को समझेंगे। इस दौरान आज किन शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Q2 Results Today - सीमेंस एनर्जी इंडिया और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया आज तिमाही नतीजे जारी करेंगी।
Tata Consultancy Services - यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फिफ्थ सर्किट ने एक फैसले में कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन/DXC टेक्नोलॉजी कंपनी के फाइल किए गए केस में $194 मिलियन के हर्जाने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कन्फर्म किया है।
RVNL - रेल विकास निगम को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 180.8 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी चुना गया है।
Tata Power Company - कंपनी ने भूटान में 1,125 MW के दोरजिलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किए हैं। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में 1,572 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है।
HG Infra Engineering, Kalpataru Projects International - कंपनी को, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जॉइंट वेंचर बिडिंग प्रोसेस में L-1 बिडर घोषित किया है। 1,415 करोड़ रुपये के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के जॉइंट वेंचर में HG इंफ्रा का 40% शेयर और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल का 60% शेयर है।
Natco Pharma - यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 17-21 नवंबर के दौरान चेन्नई के मनाली में API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंस्पेक्शन किया और Form 483 में सात ऑब्जर्वेशन के साथ नतीजा निकाला।
Lupin - US FDA ने 10-21 नवंबर के दौरान गोवा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया और सात ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी करके इसे खत्म किया।
Shilpa Medicare - US FDA ने तेलंगाना के जडचेरला में कंपनी की यूनिट IV में अपना 10-दिन का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है, और आठ इंस्पेक्शनल ऑब्जर्वेशन के साथ एक फॉर्म 483 जारी किया है। उनमें से किसी को भी रिपीट ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है।
HUDCO - हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) ने IDFC फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। इस कोलेबोरेशन का मकसद शहरी इंस्टीट्यूशन्स में टेक्निकल, फाइनेंशियल और लीडरशिप कैपेसिटी को मजबूत करना, और नेशनल अर्बन प्रोग्राम्स/स्कीम्स और HUDCO के अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) को लागू करने के लिए ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देना है।
IDBI Bank - ओकट्री कैपिटल और फेयरफैक्स के अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक भी बैंक की हिस्सेदारी बेचने की दौड़ में शामिल हो गया है।
Tata Chemicals - बोर्ड ने मीठापुर में अपने प्लांट में डेंस सोडा ऐश बनाने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 135 करोड़ रुपये और तमिलनाडु के कुड्डालोर में अपने प्लांट में प्रेसिपिटेटेड सिलिका बनाने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 775 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है।
Sical Logistics - इंडियन रेलवे के तहत साउथर्न रेलवे, चेन्नई डिवीजन ने सिकल लॉजिस्टिक्स की मटीरियल सब्सिडियरी, सिकल मल्टीमॉडल और रेल ट्रांसपोर्ट द्वारा डेवलप किए गए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को चालू करने की मंजूरी दे दी है।
Sandur Manganese & Iron Ores - कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी से अपनी माइनिंग लीज के लिए मैक्सिमम परमिसेबल एनुअल प्रोडक्शन (MPAP) का एलोकेशन मिल गया है।
