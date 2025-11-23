Language
    कौन हैं राजेश अदाणी? गौतम अदाणी की 14 कंपनियों में मिली हुई है बड़ी जिम्मेदारी; क्या है भरोसे की इतनी वजह?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    राजेश अदाणी (Rajesh Adani), गौतम अदाणी के छोटे भाई हैं और अदाणी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक हैं। वे समूह की कई कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और ऊर्जा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। राजेश, गौतम की तरह सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन समूह की शुरुआत से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल ही में, उन्हें बाजार विनियमन उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट से राहत मिली।

    गौतम अदाणी के छोटे भाई हैं राजेश अदाणी

    नई दिल्ली। आपने गौतम अदाणी (Gautam Adani Net Worth) के बारे में खूब सुना होगा। पर क्या आप राजेश अदाणी (Rajesh Adani Net Worth) के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज जान लीजिए। राजेश अदाणी गौतम अदाणी के छोटे भाई हैं।

    अदाणी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन

    राजेश अदाणी ग्रुप में काफी अहम शख्सियत हैं। वे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज के अलावा भी राजेश को ग्रुप की 13 अन्य कंपनियों में अहम जिम्मेदारी मिवी हुई है।

    इन कंपनियों में मिला हुआ है पद

    1. अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड - मैनेजिंग डायरेक्टर

    2. अदाणी पावर लिमिटेड - नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

    3. अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड - नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

    4. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड - नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

    5. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड - नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

    6. अदाणी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड - एडिशनल डायरेक्टर

    7. कर्णावती म्यूजियम ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन - डायरेक्टर

    8. अदाणी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड - डायरेक्टर

    9. अदाणी ट्रेडलाइन प्राइवेट लिमिटेड - डायरेक्टर

    10. अदाणी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च - डायरेक्टर

    11. डीआईआरके ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स एलएलपी - पार्टनर

    12. अदाणी ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स एलएलपी - पार्टनर

    13. अदाणी ट्रेडलाइन एलएलपी - डेजिग्नेटेड पार्टनर

    14. अदाणी ट्रेडिंग सर्विसेज एलएलपी - डेजिग्नेटेड पार्टनर

    ज्यादा पब्लिक नहीं हैं राजेश

    राजेश गौतम अदाणी के छोटे भाई हैं। वे गौतम अदाणी की तरह ज्यादा पब्लिक नहीं हैं। मगर अदाणी ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार राजेश अदाणी, अदाणी ग्रुप की शुरुआत से ही इसका एक अहम हिस्सा रहे हैं। मजबूत लीडरशिप और आपसी समझ के साथ, वह ग्रुप के ऑपरेशन्स को हेड करते हैं और इसके बिजनेस रिलेशंस को डेवलप करने की जिम्मेदारी उठाते रहे हैं।

    एनर्जी वर्टिकल को कर रहे हैं लीड

    अदाणी ग्रुप की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार बिजनेस के प्रति राजेश के प्रोएक्टिव और पर्सनलाइज्ड अप्रोच और उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ने ग्रुप और उसके अलग-अलग तरह के बिजनेस की ग्रोथ में बहुत मदद की है। वह अभी ग्रुप के एनर्जी वर्टिकल को लीड कर रहे हैं।


    इस साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और MD राजेश अडानी को ₹388 करोड़ के मार्केट रेगुलेशन के कथित उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया था। दोनों भाइयों का नाम मार्केट रेगुलेशन के उल्लंघन के मामले में आया था।

