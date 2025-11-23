JP Associates से पहले अदाणी ने ऐसी कंपनी को क्यों खरीदा, जिसने अभी तक शुरू भी नहीं किया कारोबार? खर्च कर दिए अरबों

नई दिल्ली। कई दिनों से अदाणी ग्रुप के जेपी एसोसिएट्स (JP Associates Deal With Adani Group) को खरीदने की चर्चा चल रही है। इस बीच अदाणी ग्रुप ने एक और बड़ी डील कर ली है। बता दें कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) की एक जॉइंट वेंचर कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ट्रेड कैसल टेक पार्क (Trade Castle Tech Park) को 231.34 करोड़ रुपये में खरीद लिया है।

ट्रेड कैसल टेक पार्क के पास काफी जमीन है। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी है।

हो गयी डील पक्की! अदाणी एंटरप्राइजेज के मुताबिक इसने और डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकॉनेक्स के जॉइंट वेंचर अडानीकॉनेक्स (एसीएक्स) ने इस टेक पार्क में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ट्रेड कैसल टेक पार्क (टीसीटीपीपीएल) और उसके मौजूदा शेयरधारक श्री नामन डेवलपर्स और जयेश शाह के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। ये समझौता 21 नवंबर 2025 को हुआ है।

कितना पुरानी है टीसीटीपीपीएल कंपनी ने बताया है कि इस डील का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करना है। कंपनी ने ये भी कहा है कि टीसीटीपीपीएल भारत में शुरू की गयी है और 16 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र, मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत हुई थी।