    JP Associates से पहले अदाणी ने ऐसी कंपनी को क्यों खरीदा, जिसने अभी तक शुरू भी नहीं किया कारोबार? खर्च कर दिए अरबों

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    अडानी समूह ने एक और बड़ी डील करते हुए ट्रेड कैसल टेक पार्क (Trade Castle Tech Park) को 231.34 करोड़ रुपये में खरीदा है। अडानी एंटरप्राइजेज और एजकॉनेक्स के जॉइंट वेंचर अडानीकॉनेक्स ने यह सौदा किया है। टीसीटीपीपीएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त जमीन और लाइसेंस हैं, जिससे अडानीकॉनेक्स को शुरुआती बढ़त मिलेगी। इस डील का लक्ष्य भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को मजबूत करना है।

    अदाणी के जेवी ने खरीद लिया ट्रेड कैसल टेक पार्क

    नई दिल्ली। कई दिनों से अदाणी ग्रुप के जेपी एसोसिएट्स (JP Associates Deal With Adani Group) को खरीदने की चर्चा चल रही है। इस बीच अदाणी ग्रुप ने एक और बड़ी डील कर ली है। बता दें कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) की एक जॉइंट वेंचर कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ट्रेड कैसल टेक पार्क (Trade Castle Tech Park) को 231.34 करोड़ रुपये में खरीद लिया है।
    ट्रेड कैसल टेक पार्क के पास काफी जमीन है। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी है।

    हो गयी डील पक्की!

    अदाणी एंटरप्राइजेज के मुताबिक इसने और डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकॉनेक्स के जॉइंट वेंचर अडानीकॉनेक्स (एसीएक्स) ने इस टेक पार्क में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ट्रेड कैसल टेक पार्क (टीसीटीपीपीएल) और उसके मौजूदा शेयरधारक श्री नामन डेवलपर्स और जयेश शाह के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। ये समझौता 21 नवंबर 2025 को हुआ है।

    कितना पुरानी है टीसीटीपीपीएल

    कंपनी ने बताया है कि इस डील का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करना है। कंपनी ने ये भी कहा है कि टीसीटीपीपीएल भारत में शुरू की गयी है और 16 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र, मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत हुई थी।

    अभी शुरू नहीं की कमर्शियल एक्टिविटीज

    टीसीटीपीपीएल का मेन टार्गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना है। हालांकि खास बात ये है कि अभी तक टीसीटीपीपीएल ने कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू नहीं की हैं, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा जमीन है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुरू करने के लिए प्रमुख लाइसेंस भी हैं, जिससे एसीएक्स को शुरुआती बढ़त मिलेगी।

    क्या है अडानीकॉनेक्स का टार्गेट

    अडानीकॉनेक्स को अगले दस सालों में डिजिटल इंडिया को 1 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी के साथ मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। कंपनी चेन्नई, नवी मुंबई, नोएडा, पुणे और हैदराबाद में डेटा सेंटर चलाती है।

