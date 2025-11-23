5 शेयरों ने मचा दिया बाजार में धमाल, 5 दिन में ₹3 लाख के बना दिए ₹5 लाख; भाव भी बेहद कम

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी रही। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 669.14 पॉइंट्स या 0.79 फीसदी बढ़कर 85,231.92 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 158.1 पॉइंट्स या 0.61 परसेंट बढ़कर 26,068.15 पर बंद हुआ। वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को केवल 5 दिन में ही 65 फीसदी (Top Stocks Last Week) से अधिक तक दमदार रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों की डिटेल।

Securekloud Technologies Share Price लिस्ट में पहला नाम है Securekloud Technologies का, जिसका शेयर पिछले हफ्ते 65.12 फीसदी चढ़ा। इतने रिटर्न से निवेशकों के 3 लाख रुपये 4.95 लाख रुपये से अधिक बन गए होंगे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 103.84 करोड़ रुपये है।

Shanti Educational Initiatives Share Price दूसरा शेयर है Shanti Educational Initiatives, जिसने पिछले हफ्ते 59.09 फीसदी की छलांग लगाई। इसका शेयर इस दौरान 110 रुपये से 175 रुपये पर पहुंच गया। इसकी मार्केट कैपिटल इस समय 2,851.31 करोड़ रुपये है।

Shreyas Intermediates Share Price तीसरा शेयर Shreyas Intermediates का है, जो पिछले हफ्ते 53.79 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा। इस शेयर का रेट शुक्रवार को 11.35 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 79.07 करोड़ रुपये है। Colorchips New Media Share Price लिस्ट में चौथा नाम Colorchips New Media का है। ये शुक्रवार को 7 फीसदी चढ़कर 22 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 37.42 करोड़ रुपये है। इस शेयर ने पिछले हफ्ते 49.66 फीसदी का रिटर्न दिया।