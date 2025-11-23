5 शेयरों ने मचा दिया बाजार में धमाल, 5 दिन में ₹3 लाख के बना दिए ₹5 लाख; भाव भी बेहद कम

Language
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    पिछले सप्ताह शेयर बाजार में तेजी रही, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में वृद्धि हुई। Securekloud Technologies, Shanti Educational Initiatives, Shreyas Intermediates, Colorchips New Media और Phaarmasia जैसे शेयरों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। Securekloud Technologies ने 65% तक का रिटर्न दिया, जिससे निवेशकों को काफी फायदा हुआ।

    पिछले हफ्ते 5 शेयरों ने दिया 65 फीसदी तक रिटर्न

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी रही। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 669.14 पॉइंट्स या 0.79 फीसदी बढ़कर 85,231.92 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 158.1 पॉइंट्स या 0.61 परसेंट बढ़कर 26,068.15 पर बंद हुआ। वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को केवल 5 दिन में ही 65 फीसदी (Top Stocks Last Week) से अधिक तक दमदार रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों की डिटेल।

    Securekloud Technologies Share Price

    लिस्ट में पहला नाम है Securekloud Technologies का, जिसका शेयर पिछले हफ्ते 65.12 फीसदी चढ़ा। इतने रिटर्न से निवेशकों के 3 लाख रुपये 4.95 लाख रुपये से अधिक बन गए होंगे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 103.84 करोड़ रुपये है।

    Shanti Educational Initiatives Share Price

    दूसरा शेयर है Shanti Educational Initiatives, जिसने पिछले हफ्ते 59.09 फीसदी की छलांग लगाई। इसका शेयर इस दौरान 110 रुपये से 175 रुपये पर पहुंच गया। इसकी मार्केट कैपिटल इस समय 2,851.31 करोड़ रुपये है।

    Shreyas Intermediates Share Price

    तीसरा शेयर Shreyas Intermediates का है, जो पिछले हफ्ते 53.79 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा। इस शेयर का रेट शुक्रवार को 11.35 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 79.07 करोड़ रुपये है।

    Colorchips New Media Share Price

    लिस्ट में चौथा नाम Colorchips New Media का है। ये शुक्रवार को 7 फीसदी चढ़कर 22 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 37.42 करोड़ रुपये है। इस शेयर ने पिछले हफ्ते 49.66 फीसदी का रिटर्न दिया।

    Phaarmasia Share Price

    लिस्ट में आखिरी नाम है Phaarmasia का, जिसके शेयर ने पिछले हफ्ते 46.64 फीसदी फायदा कराया। इसकी मार्केट कैपिटल 33.51 करोड़ रुपये है। ये शेयर शुक्रवार को 5 फीसदी अपर सर्किट के साथ 49.08 रुपये पर बंद हुआ।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

