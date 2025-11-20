PhysicsWallah के शेयरों ने बिगाड़ दिया आम निवेशकों का गणित, लगातार भारी बिकवाली से परेशान, बेचें या करें होल्ड
फिजिक्सवाला के शेयर 20 नवंबर को जबरदस्त बिकवाली के चलते 15 फीसदी तक टूट गए। हालांकि, आखिरी के कुछ घंटों में हुई खरीदारी से एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 141.93 रुपये पर बंद हुए। मार्केट एनालिस्ट ने 130 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ इस शेयर में बने रहने की सलाह दी है।
नई दिल्ली। फ़िज़िक्सवाला के शेयरों (PhysicsWallah shares) में 20 नवंबर को फिर से भारी बिकवाली देखने को मिली, और इंट्रा डे में एडटेक कंपनी का यह शेयर 15 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गया है। हैरानी की बात है कि जहां मार्केट ने मजबूती के साथ कारोबार किया और रिकॉर्ड हाई बनाने के पास बंद हुआ। वहीं, फिजिक्सवाला के स्टॉक्स में गिरावट काफी गहराई। हालांकि, आखिरी के कुछ घंटों में हुई खरीदारी से फिजिक्सवाला के शेयर एक फीसदी की गिरावट के साथ 141.93 रुपये पर बंद हुए।
उधर, सिर्फ़ तीन कारोबारी सत्रों में ही यह शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से 16 प्रतिशत से ज़्यादा नीचे चला गया, और कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया, जबकि लिस्टिंग के बाद यह करीब 46,300 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में महज 3 दिनों के अंदर ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 12,000 करोड़ रुपये कम हो गया है।
अब क्या करें निवेशक
स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याति फिजिक्सवाला के शेयरों पर राय देते हुए कह चुकी हैं कि आईपीओ में अलॉट हुए शेयरधारकों को आंशिक मुनाफावसूली करनी चाहिए, और बाकी शेयरों को मध्यम अवधि में तेजी के नजरिये से 130 रुपये प्रति शेयर के स्टॉपलॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि एडटेक और ऑफलाइन कोचिंग दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा के कारण फिजिक्सवाला के लिए चुनौतियां बनी हुई है।
बता दें कि फिजिक्सवाला के शेयर 18 नवंबर को एनएसई पर आईपीओ मूल्य से 33 प्रतिशत से ज्यादा के प्रीमियम के साथ 145 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। पहले दिन के अंत में शेयर में और तेजी आई और यह 156.49 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो आईपीओ मूल्य से लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
