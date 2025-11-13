Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NSE पर यूनिक ट्रेडिंग खातों की संख्या 24 करोड़ के पार, रिटेल निवेशकों की भागीदारी 22 साल के उच्चतम स्तर पर

    By Jagran News Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 24 करोड़ यूनिक ट्रेडिंग खातों का आंकड़ा पार कर लिया है। महाराष्ट्र 4 करोड़ से अधिक खातों के साथ शीर्ष पर है। एनएसई के अनुसार, खुदरा निवेशकों की भागीदारी 22 साल के उच्चतम स्तर पर है। एनएसई ने निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे निवेशकों में जागरूकता बढ़ी है। एनएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूनिक ट्रेडिंग खातों की संख्या 24 करोड़ के पार, रिटेल निवेशों की भागीदारी 22 साल के उच्चतम स्तर पर

    नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) ने 24 करोड़ (240 मिलियन) अद्वितीय ट्रेडिंग खातों को पार कर लिया है, जो अक्टूबर 2024 में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने के ठीक एक साल बाद हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनएसई के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2025 तक अद्वितीय पंजीकृत निवेशकों की संख्या 12.2 करोड़ थी, जिसमें महाराष्ट्र 4 करोड़ से अधिक खातों (17% हिस्सेदारी) के साथ राज्यवार चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.7 करोड़), गुजरात (2.1 करोड़), पश्चिम बंगाल और राजस्थान (प्रत्येक 1.4 करोड़) का स्थान है। शीर्ष पाँच राज्यों में सभी निवेशक खातों का लगभग 49% हिस्सा है, जबकि शीर्ष दस राज्यों में 73% से अधिक खाते हैं।

    NSE के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने इस वृद्धि का श्रेय नियामक सुधारों, तकनीकी नवाचारों और निवेशकों तक पहुंच में वृद्धि को दिया। उन्होंने मोबाइल-आधारित ट्रेडिंग समाधान, सुव्यवस्थित केवाईसी और लक्षित निवेशक जागरूकता अभियानों जैसे सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए मजबूत उपायों को देखते हुए, खुदरा निवेशक भारतीय पूंजी बाजारों को लेकर आशावादी बने हुए हैं।"

    कृष्णन ने आगे कहा कि इन प्रयासों ने बाजारों को, विशेष रूप से टियर 2, 3 और 4 शहरों में, अधिक सुलभ बनाया है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

    22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची रिटेल निवेशकों की संख्या 

    30 सितंबर, 2025 तक, व्यक्तिगत निवेशकों के पास एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में 18.75% हिस्सेदारी है - जो 22 वर्षों का उच्चतम स्तर है। पिछले पाँच वर्षों में, एनएसई के निफ्टी 50 और निफ्टी 500 सूचकांकों ने क्रमशः 15% और 18% का वार्षिक रिटर्न दिया है।

    एक्सचेंज ने अपने निवेशक शिक्षा प्रयासों को भी तेज कर दिया है। अकेले वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, इसने 11,875 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें लगभग 6.2 लाख प्रतिभागी शामिल हुए – वित्त वर्ष 25 के कुल 14,679 कार्यक्रमों से ज़्यादा। इस बीच, अक्टूबर के अंत तक एनएसई का निवेशक सुरक्षा कोष साल-दर-साल 19% बढ़कर 2,719 करोड़ रुपये हो गया।

    1994 में स्थापित, एनएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (एफआईए) के अनुसार, वर्तमान में ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US