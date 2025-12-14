Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Penny Stocks: ये हैं FY26 में कमाई वाले 1-2 रुपये वाले स्टॉक्स, एक साल के भीतर दिया 515% तक रिटर्न!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    कम कीमत वाले शेयरों (Penny Stocks) ने निवेशकों को आकर्षित किया है। वित्त वर्ष 2026 में 10 पेनी स्टॉक्स ने 25% से 515% तक का रिटर्न दिया है, जिनमें से ...और पढ़ें

    Hero Image

    कई पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। 

    नई दिल्ली। कम कीमत वाले शेयरों यानी पेनी स्टॉक्स ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वित्त वर्ष 2026 (FY26) की शुरुआत से अब तक कुल 10 पेनी स्टॉक्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने 25% से लेकर 515% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इनमें से छह शेयर मल्टीबैगर बन चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FY26 में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले पेनी स्टॉक्स

    वित्त वर्ष 2026 (FY26) में अब तक कई पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। सबसे आगे ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट (Bluegod Entertainment) रहा, जिसने 515% की जबरदस्त तेजी दर्ज की और इसका पिछला बंद भाव ₹3.97 रहा। इसके बाद सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) ने 210% का रिटर्न दिया, जबकि इसका पिछला बंद भाव ₹9.48 रहा। ओन्टिक फिनसर्व (Ontic Finserve) ने FY26 में 180% की मजबूती दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹2.07 रहा। इसी तरह प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services) ने 143% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹10.85 रहा।

    स्टॉक का नाम FY26 में रिटर्न कितने रुपये का है शेयर
    Bluegod Entertainment 515% 3.97
    Sellwin Traders 210% 9.48
    Ontic Finserve 180% 2.07
    Pro Fin Capital Services 143% 10.85
    PVV Infra 133% 4.9
    India Homes 116% 11.2
    Avance Technologies 88% 1.11
    Deep Diamond India 74% 7.2
    Excel Realty N Infra 52% 1.14
    Khoobsurat 24% 0.56

    इन्फ्रा और रियल एस्टेट से जुड़े कुछ शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पीवीवी इंफ्रा (PVV Infra) ने 133% की तेजी दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹4.90 रहा, जबकि इंडिया होम्स (India Homes) ने 116% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹11.20 रहा। टेक और अन्य सेक्टर के शेयरों में एवांस टेक्नोलॉजीज (Avance Technologies) ने 88% की बढ़त दर्ज की, जिसका पिछला बंद भाव ₹1.11 रहा। वहीं डीप डायमंड इंडिया (Deep Diamond India) ने 74% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹7.20 रहा।
    इसके अलावा, कुछ अन्य पेनी स्टॉक्स ने भी FY26 में संतुलित लेकिन सकारात्मक रिटर्न दिए हैं। एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (Excel Realty N Infra) ने 52% की बढ़त दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹1.14 रहा, जबकि खूबसूरत (Khoobsurat) ने 24% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹0.56 रहा।

    अन्य पेनी स्टॉक्स

    इनके अलावा कुछ और पेनी स्टॉक्स ने भी निवेशकों को सीमित लेकिन सकारात्मक रिटर्न दिया है। Empower India ने FY26 में अब तक 21% की तेजी दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹1.82 रहा। SVS Ventures ने 16% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹14.11 रहा, जबकि Mishtann Foods ने 11% की बढ़त दर्ज की और इसका पिछला बंद भाव ₹4.84 रहा।

    यह भी पढ़ें: 30000 के पार जा सकता है Nifty, मगर यहां रहेगी अड़चन; एक्सपर्ट ने बताया कैसा है टेक्निकल चार्ट?यह भी पढ़ें: SIP का पैसा आखिर कहां जाता है, म्यूचुअल फंड के पीछे लगी AMC का क्या काम? 90% लोगों को नहीं पता ये राज

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।) 

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US