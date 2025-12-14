Penny Stocks: ये हैं FY26 में कमाई वाले 1-2 रुपये वाले स्टॉक्स, एक साल के भीतर दिया 515% तक रिटर्न!

नई दिल्ली। कम कीमत वाले शेयरों यानी पेनी स्टॉक्स ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वित्त वर्ष 2026 (FY26) की शुरुआत से अब तक कुल 10 पेनी स्टॉक्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने 25% से लेकर 515% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इनमें से छह शेयर मल्टीबैगर बन चुके हैं।

वित्त वर्ष 2026 (FY26) में अब तक कई पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। सबसे आगे ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट (Bluegod Entertainment) रहा, जिसने 515% की जबरदस्त तेजी दर्ज की और इसका पिछला बंद भाव ₹3.97 रहा। इसके बाद सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) ने 210% का रिटर्न दिया, जबकि इसका पिछला बंद भाव ₹9.48 रहा। ओन्टिक फिनसर्व (Ontic Finserve) ने FY26 में 180% की मजबूती दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹2.07 रहा। इसी तरह प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services) ने 143% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹10.85 रहा।

स्टॉक का नाम FY26 में रिटर्न कितने रुपये का है शेयर Bluegod Entertainment 515% 3.97 Sellwin Traders 210% 9.48 Ontic Finserve 180% 2.07 Pro Fin Capital Services 143% 10.85 PVV Infra 133% 4.9 India Homes 116% 11.2 Avance Technologies 88% 1.11 Deep Diamond India 74% 7.2 Excel Realty N Infra 52% 1.14 Khoobsurat 24% 0.56

इन्फ्रा और रियल एस्टेट से जुड़े कुछ शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पीवीवी इंफ्रा (PVV Infra) ने 133% की तेजी दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹4.90 रहा, जबकि इंडिया होम्स (India Homes) ने 116% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹11.20 रहा। टेक और अन्य सेक्टर के शेयरों में एवांस टेक्नोलॉजीज (Avance Technologies) ने 88% की बढ़त दर्ज की, जिसका पिछला बंद भाव ₹1.11 रहा। वहीं डीप डायमंड इंडिया (Deep Diamond India) ने 74% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹7.20 रहा।

इसके अलावा, कुछ अन्य पेनी स्टॉक्स ने भी FY26 में संतुलित लेकिन सकारात्मक रिटर्न दिए हैं। एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (Excel Realty N Infra) ने 52% की बढ़त दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹1.14 रहा, जबकि खूबसूरत (Khoobsurat) ने 24% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹0.56 रहा।

अन्य पेनी स्टॉक्स

इनके अलावा कुछ और पेनी स्टॉक्स ने भी निवेशकों को सीमित लेकिन सकारात्मक रिटर्न दिया है। Empower India ने FY26 में अब तक 21% की तेजी दिखाई और इसका पिछला बंद भाव ₹1.82 रहा। SVS Ventures ने 16% का रिटर्न दिया और इसका पिछला बंद भाव ₹14.11 रहा, जबकि Mishtann Foods ने 11% की बढ़त दर्ज की और इसका पिछला बंद भाव ₹4.84 रहा।