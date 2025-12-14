Stock Market Outlook: 30000 के पार जा सकता है Nifty, मगर यहां रहेगी अड़चन; एक्सपर्ट ने बताया कैसा है टेक्निकल चार्ट?
भारतीय शेयर बाजार (Share Market) ने उतार-चढ़ाव के बावजूद पॉजिटिव नोट पर हफ्ता खत्म किया। निफ्टी 50 0.59% बढ़कर 26,051 पर और सेंसेक्स 0.47% बढ़कर 85,21 ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 12 दिसंबर, 2025 को खत्म हुआ हफ्ता इंट्राडे में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद पॉजिटिव नोट पर खत्म किया। निफ्टी 50 0.59% बढ़कर 26,051 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.47% बढ़कर 85,217 पर बंद हुआ। इस रिकवरी से बेंचमार्क इंडेक्स हफ्ते की शुरुआत की कमजोरी को दूर करने में कामयाब रहे और लगभग 0.3% की मामूली साप्ताहिक बढ़त दर्ज की, जो नवंबर के मध्य के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
इस बीच अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रहने की उम्मीद है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...
बाजार के लिए क्या-क्या रहा पॉजिटिव?
नवंबर में CPI 1.54% पर स्थिर रहने और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत के FY26 GDP ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 7.2% करने के बाद मार्केट का भरोसा बढ़ा, जिससे साइक्लिकल थीम में खरीदारी को बढ़ावा मिला। मेटल्स, ऑटोमोबाइल और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों ने बढ़त ग्रोथ का मोर्चा संभाला, जिसमें टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, JSW स्टील और एक्सिस बैंक टॉप परफॉर्मर रहे।
लगभग ₹10,200 करोड़ के मजबूत DII इनफ्लो ने काफी हद तक लगभग ₹12,800 करोड़ के FII आउटफ्लो को बैलेंस किया। इंफोसिस, TCS और HCL टेक जैसे IT शेयरों में भी तेजी आई, जिसे थोड़े कमजोर रुपये और US फेड द्वारा आगे रेट कट की उम्मीदों से सपोर्ट मिला।
कैसा है टेक्निकल चार्ट?
पटेल के अनुसार टेक्निकल नजरिए से, निफ्टी ने ठीक वैसा ही मूव किया जैसा अनुमान था। अहम 25,700 सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद - जो बढ़ती ट्रेंडलाइन के अनुकूल था - इंडेक्स तेजी से ऊपर चढ़ा, जिससे बड़े कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर को बनाए रखा।
यह फेज अभी भी लॉन्ग-टर्म कप-एंड-हैंडल पैटर्न के हैंडल फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है। तुरंत रेजिस्टेंस 26,100 के पास दिख रहा है, जिसे गिरती ट्रेंडलाइन से मार्क किया गया है। मोमेंटम को फिर से शुरू करने के लिए इस जोन से ऊपर एक निर्णायक मूव जरूरी है। इसके अलावा, 26,300–26,350 अहम ब्रेकआउट एरिया बना हुआ है, जिसके ऊपर इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 26,600 तक जा सकता है।
बड़ा आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है, जिसमें 28,000–30,000+ के मीडियम-टर्म लक्ष्य 2026 के मध्य तक अभी भी वैलिड हैं। खास बात यह है कि मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट जैसे बड़े इंडेक्स ने हैमर-टाइप रिवर्सल कैंडल बनाए हैं, जो नई खरीदारी की दिलचस्पी का संकेत देते हैं।
जब तक निफ्टी वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 25,600–25,700 से ऊपर बना रहता है, तब तक प्राइमरी अपट्रेंड बरकरार रहेगा।
बैंक निफ्टी के लिए क्या है अनुमान?
बैंक निफ्टी में पुलबैक की कोशिश देखी गई, लेकिन अभी यह 59,800–60,000 के पास कड़े प्रतिरोध का सामना कर रहा है, जो गिरते हुए ट्रेंडलाइन के साथ मेल खाता है। जब तक यह रुकावट पार नहीं होती, तेजी सीमित रह सकती है।
अगला बड़ा रेजिस्टेंस यानी अड़चन 60,500 और 61,000 के बीच है, जहाँ लॉन्ग-टर्म ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस और सप्लाई प्रेशर मिलते हैं, जिससे प्रॉफिट-टेकिंग की संभावना है। नीचे की तरफ, सपोर्ट 58,500 और 58,000 पर हैं।
जब तक 60,000–60,500 से ऊपर कोई साफ ब्रेकआउट नहीं होता, बैंक निफ्टी के एक रेंज में ट्रेड करने और बड़े मार्केट के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है।
