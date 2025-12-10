आज का शेयर बाजार: कमजोर शुरुआत की आशंका, फेडरल रिजर्व के फैसले पर निवेशकों की नजर; इन स्टॉक्स में दिख सकता है एक्शन
आज शेयर बाजार (Stock Market Outlook) में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। निवेशक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग के नत ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 29 पॉइंट्स या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 25,902 पर है। लगातार दो सेशन में गिरावट के बाद बुधवार, 10 दिसंबर 2025 को भी भारतीय इक्विटी मार्केट में निवेशकों के सावधानी से ट्रेड करने की उम्मीद है, क्योंकि US फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले से पहले निवेशक सावधान हैं।
निवेशक US फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच निफ्टी 50 25,900 के लेवल से नीचे आ गया है। आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Swiggy - फूड डिलीवरी कंपनी ने 9 दिसंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट (QIP) खोला, जिसका फ्लोर प्राइस 390.51 रुपये प्रति शेयर है।
Highway Infrastructure - कंपनी को आंध्र प्रदेश में काजा फी प्लाजा के ऑपरेशन के लिए 328.8 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला। LOA 9 दिसंबर को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जारी किया था।
Zydus Lifesciences - इसकी सहायक कंपनी, जाइडस लाइफसाइंसेज ग्लोबल एफजेडई (संयुक्त अरब अमीरात), ने यूएसए और कनाडाई बाजारों के लिए कीट्रुडा (पेम्ब्रोलिज़ुमाब) के बायोसिमिलर, चेकपॉइंट अवरोधक एफवाईबी206 के अनन्य लाइसेंसिंग और आपूर्ति के लिए फॉर्मिकॉन एजी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
IRB Infrastructure Developers - इस साल नवंबर में कंपनी का ग्रॉस टोल कलेक्शन 15.8 प्रतिशत बढ़कर 716.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 618.5 करोड़ रुपये था।
GPT Infraprojects - कंपनी को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर प्रदेश से एक ब्रिज सबस्ट्रक्चर बनाने के लिए 199.17 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए L1 (सबसे कम बोली लगाने वाली) घोषित किया गया है।
Godrej Industries - गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडियरी कंपनी, क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स ने तेलंगाना सरकार के साथ 40 एकड़ में डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 150 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है।
Tata Power Company - कंपनी ने 400 kV कोटेश्वर-ऋषिकेश ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने की घोषणा की, जिससे उत्तराखंड में टिहरी-कोटेश्वर जेनरेशन कॉम्प्लेक्स से 1,000 MW हाइड्रोपावर को कई उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया जा सकेगा।
National Aluminium Company - बोर्ड ने पोट्टांगी बॉक्साइट माइंस के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए MDO कॉन्ट्रैक्ट, ओवरलैंड कन्वेयर कॉरिडोर (OLCC) और उससे जुड़ी सुविधाओं के साथ, दिलीप बिल्डकॉन (L-1 बिडर) को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें बेस माइनिंग चार्ज 25 साल के समय के लिए Rs 423 प्रति टन तय किया गया है।
Graphite India - कंपनी ने किवोरो के साथ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि किवोरो की नेक्स्ट-जेनरेशन ग्रेफीन-बेस्ड हीट ट्रांसफर एडिटिव (HTA) टेक्नोलॉजी को इंडियन कोरुगेटेड पेपरबोर्ड इंडस्ट्री में लाया जा सके।
HUDCO - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 12 दिसंबर को होगी, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करने पर विचार किया जाएगा।
NRB Bearings - रमन मल्होत्रा ने 13 दिसंबर से कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के पद से इस्तीफा दे दिया है।
