ये हैं दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन, जिनके पास हैं सबसे ज्यादा हवाई जहाज; कोई भारतीय है या नहीं?
दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन (World’s Biggest Airlines) का पैमाना सालाना पैसेंजर, मार्केट शेयर या रेवेन्यू हो सकता है। जहाजों की संख्या के आधार पर यूना ...और पढ़ें
नई दिल्ली। किसी एयरलाइन को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन (World’s Biggest Airlines) कहे जाने के कई पैमाने हो सकते हैं। इनमें सालाना पैसेंजर, मार्केट शेयर और रेवेन्यू शामिल हो सकता है। हम तुलना करेंगे सबसे बड़े फ्लीट यानी जहाजों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी एयरलाइन की।
कौन है नंबर 1?
लिस्ट में पहले नंबर पर है यूनाइटेड एयरलाइंस, जिसके पास लगभग 1,050 से 1,055 जेट हैं, जो इसे फ्लीट साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बोइंग और एयरबस नैरो-बॉडीज हैं। साथ ही बोइंग की मजबूत वाइड-बॉडी प्रेजेंस भी है, जिसमें 737 MAX सीरीज, 787 ड्रीमलाइनर्स और एयरबस A320 फैमिली जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं।
टॉप 10 में और कौन-कौन शामिल?
|क्रम संख्या
|एयरलाइन
|कितने प्लेन
|देश
|1.
|यूनाइटेड एयरलाइंस
|1050-1055
|अमेरिका
|2.
|अमेरिकन एयरलाइंस
|1002
|अमेरिका
|3.
|डेल्टा एयरलाइंस
|986
|अमेरिका
|4.
|साउथवेस्ट एयरलाइंस
|810-820
|अमेरिका
|5.
|चाइना ईस्टर्न एयरलाइन
|738
|चीन
|6.
|चाइना सदर्न एयरलाइन
|704
|चीन
|7.
|एयर चाइना
|522
|चीन
|8.
|इंडिगो
|417
|भारत
|9.
|टर्किश एयरलाइंस
|356
|तुर्किये
|10.
|ईजीजेट
|337
|यूके
नंबर 2 पर कौन?
दूसरे नंबर पर है American Airlines, जिसके बेड़े में इस साल हवाई जहाजों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार करके 1002 हो गयी है। यात्रियों और दैनिक उड़ानों के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसकी शुरुआत 99 साल पहले सन 1926 में हुई थी।
दुनिया में टोटल कितनी एयरलाइंस?
दुनिया भर में लगभग 700+ ऑफिशियली मान्यता प्राप्त, शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस हैं, लेकिन एयरलाइन कोड वाली कंपनियों (जिसमें चार्टर, कार्गो, प्राइवेट, वगैरह शामिल हैं) की कुल संख्या बहुत ज्यादा है। ये नंबर लगभग 5,000 से 5,500 तक हो सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में लगभग 720 एयरलाइंस चल रही हैं, जबकि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) में लगभग 360 सदस्य हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।