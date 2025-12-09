ये हैं दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन, जिनके पास हैं सबसे ज्यादा हवाई जहाज; कोई भारतीय है या नहीं?

नई दिल्ली। किसी एयरलाइन को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन (World’s Biggest Airlines) कहे जाने के कई पैमाने हो सकते हैं। इनमें सालाना पैसेंजर, मार्केट शेयर और रेवेन्यू शामिल हो सकता है। हम तुलना करेंगे सबसे बड़े फ्लीट यानी जहाजों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी एयरलाइन की।

लिस्ट में पहले नंबर पर है यूनाइटेड एयरलाइंस, जिसके पास लगभग 1,050 से 1,055 जेट हैं, जो इसे फ्लीट साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बोइंग और एयरबस नैरो-बॉडीज हैं। साथ ही बोइंग की मजबूत वाइड-बॉडी प्रेजेंस भी है, जिसमें 737 MAX सीरीज, 787 ड्रीमलाइनर्स और एयरबस A320 फैमिली जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं।

टॉप 10 में और कौन-कौन शामिल?

क्रम संख्या एयरलाइन कितने प्लेन देश 1. यूनाइटेड एयरलाइंस 1050-1055 अमेरिका 2. अमेरिकन एयरलाइंस 1002 अमेरिका 3. डेल्टा एयरलाइंस 986 अमेरिका 4. साउथवेस्ट एयरलाइंस 810-820 अमेरिका 5. चाइना ईस्टर्न एयरलाइन 738 चीन 6. चाइना सदर्न एयरलाइन 704 चीन 7. एयर चाइना 522 चीन 8. इंडिगो 417 भारत 9. टर्किश एयरलाइंस 356 तुर्किये 10. ईजीजेट 337 यूके

नंबर 2 पर कौन?

दूसरे नंबर पर है American Airlines, जिसके बेड़े में इस साल हवाई जहाजों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार करके 1002 हो गयी है। यात्रियों और दैनिक उड़ानों के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसकी शुरुआत 99 साल पहले सन 1926 में हुई थी।

दुनिया में टोटल कितनी एयरलाइंस?

दुनिया भर में लगभग 700+ ऑफिशियली मान्यता प्राप्त, शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस हैं, लेकिन एयरलाइन कोड वाली कंपनियों (जिसमें चार्टर, कार्गो, प्राइवेट, वगैरह शामिल हैं) की कुल संख्या बहुत ज्यादा है। ये नंबर लगभग 5,000 से 5,500 तक हो सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में लगभग 720 एयरलाइंस चल रही हैं, जबकि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) में लगभग 360 सदस्य हैं।