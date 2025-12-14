Stock in News: इस कंपनी को 7 दिन में BMC से मिले धड़ाधड़ करोड़ों के ऑर्डर, सोमवार को शेयर पर रखें नजर

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अशोक बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon Share Price) के लिए बीता एक हफ्ता बेहद अहम रहा है। कंपनी को महज 7 दिनों के भीतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर्स की कुल वैल्यू ₹3,300 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इनमें सबसे नए ऑर्डर की जानकारी कंपनी ने रविवार को दी है। जिसकी कुल वैल्यू 1,041.44 करोड़ रुपये है। जिससे अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की खास नजर रहने वाली है।

किस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए मिला 1,041 करोड़ का ऑर्डर कंपनी की अगुवाई वाले अशोक-अक्षय जॉइंट वेंचर को J.J. ब्रिज और सीताराम सेलाम ब्रिज (Y ब्रिज) को जोड़ने वाले फ्लाईओवर को बनाने ठेका मिला है। इस जॉइंट वेंचर (JV) में Ashoka Buildcon की हिस्सेदारी 51% है और Aakshya की 49% होगी। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृत बोली कीमत ₹1,041.44 करोड़ (GST सहित) है।

7 दिन में सबसे बड़ा ऑर्डर मीठी रिवर प्रोजेक्ट का मिला 10 दिसंबर 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि अदाणी-अशोक-अक्षय जॉइंट वेंचर को BMC से मीठी रिवर डेवलपमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट (Package-III) का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिल गया है।

इस जॉइंट वेंचर में अदाणी रोड ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी 51%, अशोक बिल्डकॉन की 26% और अक्षय इंफ्रा की 23% होगी। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृत बोली कीमत ₹1,815.79 करोड़ (GST के बिना) है। यह प्रोजेक्ट डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट मॉडल पर होगा और इसमें 10 साल का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस भी शामिल है।

6 दिसंबर को मिला ₹447.21 करोड़ का काम इससे पहले 6 दिसंबर 2025 को Ashoka Buildcon को BMC से एक और बड़ी खुशखबरी मिली थी। कंपनी को पहले से चल रहे सियोन-पनवेल हाईवे पर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया। इस अतिरिक्त काम की लागत ₹447.21 करोड़ (टैक्स सहित) बताई गई है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई।