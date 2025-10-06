Language
    ONGC 172 कुओं से निकालेगी तेल-गैस, करेगी ₹8110 Cr का निवेश; शेयर का क्या है हाल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:21 PM (IST)

    ओएनजीसी (ONGC Share Price) आंध्र प्रदेश में तेल और गैस निकालने के लिए 8110 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। यह निवेश आठ पीएमएल ब्लॉक में 172 कुओं के ऑनशोर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। इस खबर के बीच ओएनजीसी के शेयर में भी मजबूती देखी जा रही है।

    ओएनजीसी आंध्र प्रदेश में करेगी 8110 करोड़ रुपये का निवेश

    नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी तेल-गैस कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC Share Price) एक बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी आंध्र प्रदेश में आठ पीएमएल (प्रोडक्शन माइनिंग लाइसेंस) ब्लॉक में 172 कुओं से तेल और गैस के निकालने और ऑनशोर डेवलपमेंट के लिए 8,110 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में है।

    पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाली एक समिति ने पिछले महीने आयोजित बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी।

    ओएनजीसी को क्या दिए गए निर्देश

    समिति ने बैठक में कहा कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8110 करोड़ रुपये है। ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) की कैपिटल कॉस्ट 172 करोड़ रुपये होगी और ईएमपी की रिकरिंग कॉस्ट 91.16 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी।

    इंडस्ट्री ने जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं के लिए 11 करोड़ रुपये अलॉट करने का प्रस्ताव रखा है। पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश करते हुए समिति ने ओएनजीसी को निर्देश दिया कि वह मंत्रालय को पेश किए दस्तावेजों में प्रस्तावित सभी पर्यावरण संरक्षण उपायों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन करे।

    शेयर पर क्या पड़ा असर

    इस खबर के बीच ओएनजीसी के शेयर में मजबूती दिख रही है। BSE पर कंपनी का शेयर 243.65 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 243.55 रुपये पर खुला। करीब सवा 12 बजे ये 1.10 रुपये या 0.45 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 244.75 रुपये पर है। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 3,07,902.33 करोड़ रुपये है।

    (भाषा इनपुट के साथ)

