टीवी, टॉकीज और फिल्म कंपनियों के शेयरों में क्यों आई तेजी, खूब भाग रहे हैं नजारा टेक और Zee समेत ये स्टॉक्स
शेयर मार्केट में निफ्टी मीडिया इंडेक्स के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में टॉप गेनर नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर है जो 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं सन टीवी नेटवर्क जी एंटरटेनमेंट डिश टीवी सारेगामा इंडिया पीवीआर आइनॉक्स और हैथवे कैबल के स्टॉक्स भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्तूबर सीरीज के पहले दिन तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। खास बात है कि आज मार्केट मीडिया शेयर धूम मचा रहे हैं। निफ्टी मीडिया इंडेक्स (Nifty Media Index) में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई है। इस सेक्टर में टॉप गेनर नजारा टेक्नोलॉजी (Nazara Tech Share Price) का शेयर है, जो 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं, सन टीवी नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट, डिश टीवी, सारेगामा इंडिया, पीवीआर आइनॉक्स और हैथवे कैबल शामिल हैं।
दरअसल, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी मीडिया इंडेक्स में लगातार गिरावट हावी थी, और 30 सितंबर को यह और हावी हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। लेकिन, निफ्टी मीडिया इंडेक्स ने 1538 के लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है और यह 1579 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
कितने चढ़े मीडिया शेयर
- निफ्टी मीडिया इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाला शेयर नजारा टेक्नोलॉजी का है, जो 8.50 फीसदी की तेजी के साथ 276.25 पर ट्रेड कर रहा है।
- सन टीवी नेटवर्क के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 555 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
- जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर 1.28 फीसदी की बढ़त के साथ 114 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
- देश में सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चैन चलाने वाली कंपनी पीवीआर आईनॉक्स के शेयर एक फीसदी तक की तेजी के साथ 1081 रुपये के लेवल पर हैं।
- डिश टीवी के शेयर 1.23 फीसदी की तेजी के साथ 4.91 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
इसके अलावा, निफ्टी मीडिया इंडेक्स में तेजी दिखा रहे अन्य शेयरों में हैथवे कैबल, नेटवर्क 18 और सारेगामा इंडिया शामिल हैं।
