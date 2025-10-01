टीवी, टॉकीज और फिल्म कंपनियों के शेयरों में क्यों आई तेजी, खूब भाग रहे हैं नजारा टेक और Zee समेत ये स्टॉक्स

शेयर मार्केट में निफ्टी मीडिया इंडेक्स के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में टॉप गेनर नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर है जो 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं सन टीवी नेटवर्क जी एंटरटेनमेंट डिश टीवी सारेगामा इंडिया पीवीआर आइनॉक्स और हैथवे कैबल के स्टॉक्स भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्तूबर सीरीज के पहले दिन तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। खास बात है कि आज मार्केट मीडिया शेयर धूम मचा रहे हैं। निफ्टी मीडिया इंडेक्स (Nifty Media Index) में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई है। इस सेक्टर में टॉप गेनर नजारा टेक्नोलॉजी (Nazara Tech Share Price) का शेयर है, जो 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं, सन टीवी नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट, डिश टीवी, सारेगामा इंडिया, पीवीआर आइनॉक्स और हैथवे कैबल शामिल हैं।

दरअसल, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी मीडिया इंडेक्स में लगातार गिरावट हावी थी, और 30 सितंबर को यह और हावी हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। लेकिन, निफ्टी मीडिया इंडेक्स ने 1538 के लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है और यह 1579 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।