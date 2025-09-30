Language
    क्या बाजार में बन गया है बॉटम, दिवाली से पहले आएगी तेजी, एक्सपर्ट से जानिए मार्केट के लिए क्या हैं बड़े ट्रिगर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:21 PM (IST)

    भारतीय शेयर बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अच्छी बात रही कि निफ्टी ने फिर से 24600 के ऊपर क्लोजिंग दी और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यह इसी अहम सपोर्ट के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में बाजार में बॉटम बनने का संकेत मिल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा कि मौजूदा स्तर बाजार के लिए अच्छे लग रहे हैं।

    निफ्टी, सितंबर मंथली एक्सपायरी के दिन 24600 के ऊपर बंद हुआ है।

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 30 सितंबर को मंथली एक्सपायरी (Share Market Closing) पर मार्केट की शुरुआत अच्छी रही लेकिन मार्केट लाल निशान के साथ क्लोज हुए। अच्छी बात है कि निफ्टी 24600 के अहम सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसी सपोर्ट जोन (Nifty50 Major Support) के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या बाजार में बॉटम बन गया है, क्या दीवाली से पहले मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार में जारी कंसोलिडेशन और अहम सपोर्ट व रेजिस्टेंस लेवल को लेकर जागरण बिजनेस ने मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा से बात की।

    क्या बाजार में बन गया है बॉटम?

    शेयर बाजार में 40 वर्षों का अनुभव रखने वाले मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने बाजार में बॉटम बनने के सवाल पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तर बाजार के लिए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 24600 के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिका द्वारा लगातार टैरिफ लगाए जाने के बाद भी मार्केट ज्यादा तेजी से नहीं गिरे हैं, यह मुश्किल वक्त में एक सकारात्मक संकेत है।

    अंबरीश बलिगा ने कहा, यदि निफ्टी में और गिरावट आती है तो अगला अहम सपोर्ट 24300 होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि जिस तरह इंडेक्स 24600 पर लगातार सपोर्ट बना रहा है तो इसके नीचे जाने की संभावना कम है।" ऐसे में बाजार में बॉटम बनने का संकेत मिल रहा है।

    तेजी आने पर कहां तक जा सकता है बाजार

    वहीं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, नंदीश शाह ने कहा कि निफ्टी में गिरावट का रुख बना हुआ है और यह सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। ऐसे में निफ्टी के लिए सपोर्ट 24540 और 24400 पर दिख रहा है। वहीं, ऊपर की ओर, पुलबैक की स्थिति में 24791 और 24908 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।

    मार्केट के लिए क्या हैं अहम ट्रिगर?

    अंबरीश बलिगा ने कहा कि बाजार के लिए मेजर ट्रिगर के तौर पर अब अर्निंग सीजन, जो अक्तूबर से शुरू होने वाला है, और टैरिफ पर नए डेवलपमेंट होंगे। अर्निंग सीजन में कंपनियां अपने रिजल्ट और गाइडेंस पेश करेंगी, जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। वहीं, टैरिफ के मोर्चे पर अगर कोई राहत मिलती है तो यह मार्केट में जोश भर सकती है। दरअसल, भारत और अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी शेयर बाजार में निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)