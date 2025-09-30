शेयर बाजार से डिलिस्ट होगी ये कंपनी, एजीएम में शेयरधारकों ने दी मंजूरी; पर चिंता की बात नहीं

अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (Ambika Cotton Mills Share Price) के शेयरधारकों ने कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई से स्वैच्छिक रूप से डीलिस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 27 सितंबर 2025 को आयोजित 37वीं वार्षिक आम बैठक में इस विशेष प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला जिसमें 95% से अधिक मत पक्ष में पड़े। कंपनी एनएसई में अपनी लिस्टिंग बनाए रखेगी।

नई दिल्ली। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (Ambika Cotton Mills Share Price) के शेयरधारकों ने 27 सितंबर, 2025 को आयोजित कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

विशेष प्रस्ताव के रूप में इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला और इसके पक्ष में 95% से अधिक मत पड़े। जांचकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, केवल कुछ ही शेयरधारकों ने इस कदम के खिलाफ मतदान किया, जबकि कुछ मत प्रक्रियागत खामियों के कारण अमान्य घोषित कर दिए गए।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि डीलिस्टिंग स्वैच्छिक और रणनीतिक है और निवेशकों को आश्वस्त किया कि चिंता का कोई कारण नहीं है। अंबिका कॉटन मिल्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अपनी लिस्टिंग बनाए रखे हुए है, जिससे शेयरधारकों के लिए निरंतर बाजार पहुंच और लिक्विडिटी तय हो रही है।

डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अलावा, शेयरधारकों ने अन्य सभी कार्यसूची मदों को भी मंजूरी दे दी, जिनमें वित्तीय विवरणों को अपनाना, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹37 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा, निदेशकों की पुनर्नियुक्ति और प्रमुख लेखा परीक्षकों की नियुक्तियां शामिल हैं।