शेयर बाजार से डिलिस्ट होगी ये कंपनी, एजीएम में शेयरधारकों ने दी मंजूरी; पर चिंता की बात नहीं
अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (Ambika Cotton Mills Share Price) के शेयरधारकों ने कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई से स्वैच्छिक रूप से डीलिस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 27 सितंबर 2025 को आयोजित 37वीं वार्षिक आम बैठक में इस विशेष प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला जिसमें 95% से अधिक मत पक्ष में पड़े। कंपनी एनएसई में अपनी लिस्टिंग बनाए रखेगी।
नई दिल्ली। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (Ambika Cotton Mills Share Price) के शेयरधारकों ने 27 सितंबर, 2025 को आयोजित कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विशेष प्रस्ताव के रूप में इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला और इसके पक्ष में 95% से अधिक मत पड़े। जांचकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, केवल कुछ ही शेयरधारकों ने इस कदम के खिलाफ मतदान किया, जबकि कुछ मत प्रक्रियागत खामियों के कारण अमान्य घोषित कर दिए गए।
कंपनी ने स्पष्ट किया कि डीलिस्टिंग स्वैच्छिक और रणनीतिक है और निवेशकों को आश्वस्त किया कि चिंता का कोई कारण नहीं है। अंबिका कॉटन मिल्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अपनी लिस्टिंग बनाए रखे हुए है, जिससे शेयरधारकों के लिए निरंतर बाजार पहुंच और लिक्विडिटी तय हो रही है।
डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अलावा, शेयरधारकों ने अन्य सभी कार्यसूची मदों को भी मंजूरी दे दी, जिनमें वित्तीय विवरणों को अपनाना, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹37 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा, निदेशकों की पुनर्नियुक्ति और प्रमुख लेखा परीक्षकों की नियुक्तियां शामिल हैं।
प्रबंधन ने एक बयान में कहा, "यह मंजूरी कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति में शेयरधारकों के मजबूत विश्वास को दर्शाती है।"
बीएसई से डीलिस्टिंग से अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने और एनएसई पर व्यापारिक गतिविधियों को केंद्रित करने की उम्मीद है, जहाँ कंपनी के शेयरों की पहले से ही मजबूत भागीदारी है।
अंबिका कॉटन मिल्स शेयर में आज गिरावट
अंबिका कॉटन मिल्स शेयर मंगलवार, 30 सितंबर को ₹1408.4 पर बंद हुआ। आज शेयर में 1.22% की गिरावट आई। यह एक साल में 18.00% तक गिर चुका है। पिछले एक और 5 सालों में इसने केपीआर मिल और ट्राइडेंट जैसी प्रतिस्पर्धियों से कमतर प्रदर्शन किया है। इसका मार्केट कैप ₹802.13 करोड़ है। वहीं P/E रेशियो 13.34 है, जो उद्योग के औसत से कम है।
फरवरी 2025 में, वित्त मंत्री द्वारा कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए पाँच वर्षीय मिशन की घोषणा के बाद शेयर में तेजी आई थी।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
