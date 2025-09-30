Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    TATA ग्रुप के इस स्टॉक ने एक दिन में ही हर शेयर पर कराई 1417 रुपये की कमाई, भागा 15%; क्या है वजह

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:37 PM (IST)

    टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर (Tata Investment share price) में मंगलवार को 14% से अधिक की वृद्धि हुई जो 10000 रुपये के स्तर को पार कर गया। टाटा कैपिटल के आईपीओ और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट नजदीक आने के साथ शेयर 10136 रुपये पर पहुंच गया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पिछले एक महीने में 45% की बढ़त के साथ निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में टॉप पर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर (Tata Investment share price) में मंगलवार को 14% से अधिक की वृद्धि हुई।

     टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर (Tata Investment share price) मंगलवार के कारोबार में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ पहली बार 10,000 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गए। टाटा कैपिटल के IPO और कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट नजदीक आने के साथ, बीएसई पर शेयर 14.69 फीसदी चढ़कर 10,136 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पिछले एक महीने में 45 फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में टॉप पर रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा कंपनियों सहित, कंपनियों की उद्धृत और गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है।

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास टाटा कैपिटल में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। टाटा संस, जिसके पास टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में 68.51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, के पास टाटा कैपिटल में भी 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और वह दो बेचने वाले शेयरधारकों में से एक होगी। 

    टाटा इन्वेस्टमेंट भी चर्चा में रहा है क्योंकि कंपनी ने 1:10 के अनुपात में शेयर विभाजन की घोषणा की है। टाटा समूह की इस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के बाद यह पहला मौका है। इसके लिए 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।

    टाटा पावर कंपनी, टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ट्रेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के कुछ प्रमोटर हैं। 

    यह भी पढ़ें: कभी ₹1125 पर था Tata Capital का शेयर, फिर क्यों IPO में ₹326 में बेचने जा रही कंपनी; कहीं ये वजह तो नहीं

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)