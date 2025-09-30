TATA ग्रुप के इस स्टॉक ने एक दिन में ही हर शेयर पर कराई 1417 रुपये की कमाई, भागा 15%; क्या है वजह
टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर (Tata Investment share price) मंगलवार के कारोबार में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ पहली बार 10,000 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गए। टाटा कैपिटल के IPO और कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट नजदीक आने के साथ, बीएसई पर शेयर 14.69 फीसदी चढ़कर 10,136 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पिछले एक महीने में 45 फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में टॉप पर रहा है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा कंपनियों सहित, कंपनियों की उद्धृत और गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास टाटा कैपिटल में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। टाटा संस, जिसके पास टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में 68.51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, के पास टाटा कैपिटल में भी 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और वह दो बेचने वाले शेयरधारकों में से एक होगी।
टाटा इन्वेस्टमेंट भी चर्चा में रहा है क्योंकि कंपनी ने 1:10 के अनुपात में शेयर विभाजन की घोषणा की है। टाटा समूह की इस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के बाद यह पहला मौका है। इसके लिए 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।
टाटा पावर कंपनी, टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ट्रेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के कुछ प्रमोटर हैं।
