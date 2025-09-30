Language
    टूटी-फ्रूटी बनाने वाली कंपनी के शेयरों ने गजब कर दिया, कमजोर बाजार में 15% से ज्यादा उछले, 30 रुपये है भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    टूटी-फ्रूटी का बिजनेस करने वाली नाकोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों ने इंट्रा डे में 34.68 रुपये का हाई लगा दिया। सुबह इस कंपनी के शेयर 29.18 रुपये पर खुले और अब 33.98 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    नाकोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर इंट्रा डे में 15 फीसदी से ज्यादा उछले।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में मंथली एक्सपायरी (Nifty Monthly Expiry) के दिन 30 रुपये के स्टॉक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, टूटी-फ्रूटी बनाने वाली एक छोटी-सी कंपनी के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं। नाकोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Nakoda Group of Industries Ltd Shares) के शेयरों ने इंट्रा डे में 34.68 रुपये का हाई लगा दिया। सुबह इस कंपनी के शेयर 29.18 रुपये पर खुले और अब 33.98 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों ने एक महीने के अंदर 11 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। शेयरों में आज ट्रेडिंग वॉल्युम 264000 से ज्यादा है। आइये आपको बताते हैं इस पेनी शेयर ने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया है।

    शेयर का 52 वीक हाई और लो

    नाकोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने 31 दिसंबर 2024 को 48 रुपये पर अपना 52 वीक हाई लगाया था। वहीं, पिछले महीने 13 अगस्त को एक साल का निचला स्तर 25.61 रुपये छुआ था। फिलहाल, यह शेयर 34 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और इसका अपर बैंड 35.36 रुपये है यानी इस स्तर पर पहुंचने के बाद शेयरों में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग जाएगा।

    इस कंपनी के शेयरों ने इस साल अब तक 20 फीसदी से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में यह शेयर 38 फीसदी टूट चुका है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    नाकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टूटी फ्रूटी, ड्राय फ्रूट्स और अन्य कृषि वस्तुओं का निर्माण, बिक्री, वितरण और व्यापार करती है। नाकोड़ा ग्रुप की इस कंपनी का मार्केट कैप 54 करोड़ रुपये है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर में है। यह अपने प्रोडक्ट्स आइसक्रीम, बेकरीज और स्नैक्स इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनियों को करती है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)