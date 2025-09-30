Language
    फिल्मों पर 100% टैरिफ, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक बढ़ी टेंशन, ट्रंप के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100 टैरिफ के ऐलान के कारण भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की चिंता बढ़ गई है। इसके चलते शेयर बाजार में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गया। इस फैसले से अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर हायर टैरिफ के चलते फिल्म देखना और महंगा होगा। इससे प्रवासी भारतीयों के लिए कंटेंट देखने की लागत कुल मिलाकर बढ़ जाएगी।

    ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अब एक और टैरिफ का ऐलान कर दिया है और हैरानी की बात है कि इस टैरिफ की दर 100 फीसदी (100% Tariff on Film) होगी। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प का यह फैसला (Trump News Tariff) भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है। दरअसल, इस कदम से भारतीय फिल्म उद्योग पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो कई भाषाओं में फिल्मों का अमेरिका निर्यात करता है, जहाँ प्रवासी भारतीयों के बीच इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल है।

    इससे पहले ट्रम्प भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं, आईटी सर्विसेज और फार्मा सेक्टर भी भारी-भरकम टैरिफ लगा चुके हैं।

    फिल्मों पर 100% टैरिफ को लेकर ट्रम्प ने क्या कहा?

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "हमारा फिल्म मेकिंग बिजनेस दूसरे देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से चुरा लिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे से 'कैंडी' चुराई जाती है।" उन्होंने आगे कहा, "इस लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या के समाधान के लिए, मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाऊँगा।"

    भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर कैसे पड़ेगा असर?

    प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय अमेरिका में रिलीज होने वाली तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में देखने के लिए प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं।

    भारतीय कुल अमेरिकी जनसंख्या का लगभग 1.6% हैं, अन्य दक्षिण एशियाई लोग भी भारतीय भाषा की फिल्मों के दर्शक हैं, जैसे पाकिस्तानी पंजाबी और हिंदी, बंगाली व तमिल सिनेमा शामिल है। अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर हायर टैरिफ के चलते फिल्म देखना और महंगा होगा। इससे प्रवासी भारतीयों के लिए कंटेंट देखने की लागत कुल मिलाकर बढ़ जाएगी।

    फिल्म निर्माण से जुड़े शेयरों में गिरावट

    फिल्मों पर 100 टैरिफ के ऐलान के कारण निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 1 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आ गई और इसके 10 में से सात शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इनमें पीवीआर आइनॉक्स और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड जैसे शेयर शामिल हैं।