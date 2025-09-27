HDFC बैंक को झटका! इस मुस्लिम देश ने ले लिया बड़ा एक्शन, सोमवार को शेयरों पर दिखेगा तगड़ा असर?

HDFC Bank को यूएई में झटका लगा है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) में स्थित शाखा पर दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएफएसए) ने पाबंदियां लगाई हैं। अब यह शाखा नए ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं नहीं दे सकती और न ही उनसे संपर्क कर सकती है। पुराने ग्राहकों पर ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी।

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बड़ा झटका लगा है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) में स्थित उसकी शाखा पर दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं।

DFSA की तरफ से भेजे गए नोटिस के मुताबिक, अब HDFC की DIFC शाखा नए ग्राहकों से संपर्क नहीं कर सकती, न ही उन्हें किसी तरह की वित्तीय सेवाएं, सलाह, निवेश सौदे, कर्ज की सुविधा या कस्टडी सेवाएं दे सकती है।

इतना ही नहीं, शाखा को नए ग्राहकों को लेकर प्रचार करने पर भी रोक लगा दी गई है। पुराने ग्राहक होंगे प्रभावित नहीं हालांकि, ये पाबंदियां उन पुराने ग्राहकों पर लागू नहीं होंगी, जिनके साथ पहले से संपर्क था या जिन्हें सेवाएं देने की बात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनका ऑनबोर्डिंग पूरा नहीं हुआ था। DFSA का यह आदेश स्थायी नहीं है, लेकिन यह तब तक लागू रहेगा जब तक इसे लिखित रूप में बदल या रद्द नहीं कर दिया जाता। DFSA ने बैंक की कुछ गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है, खासतौर पर ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया (Onboarding Process) और सेवाओं की पारदर्शिता को लेकर।

साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि उसने DFSA के निर्देशों का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। दो साल पुराना मामला है वजह यह कार्रवाई करीब दो साल पुराने एक विवाद से जुड़ी है। आरोप है कि HDFC बैंक ने अपने UAE ऑपरेशंस के जरिए कुछ जोखिम भरे निवेश उत्पाद (AT1 बॉन्ड) गलत तरीके से बेचे थे।

ये वही AT1 बॉन्ड हैं जो Credit Suisse के डूबने के दौरान पूरी तरह बेकार हो गए, जिससे कई भारतीय निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस पूरे मामले में कहा गया कि बैंक ने DIFC क्षेत्र में ग्राहकों को नियमों के मुताबिक जोड़ा नहीं था। इस क्षेत्र में सिर्फ 'पेशेवर ग्राहकों' को ही सेवाएं देने की अनुमति होती है, जिनके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।