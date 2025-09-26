Cyber Crime: ट्रांसपोर्टर के खाते में लगाई सेंध, नौ बार निकाले रुपए; मोबाइल पर नहीं आया एक भी मैसेज
किच्छा में एक ट्रांसपोर्टर साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने ट्रांसपोर्टर के खाते से नौ बार में छह लाख नौ हजार तेईस रुपये निकाल लिए और उसे कोई संदेश भी नहीं मिला। पीड़ित सुशील कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जासं, किच्छा । साइबर ठगों ने ट्रांसपोर्टर के खाते में सेंध लगा दी। साइबर ठगों ने इस कदर सफाई के साथ काम किया कि नौ बार में पैसा ट्रांसफर होने पर भी ट्रांसपोर्टर के मोबाइल पर पैसा निकालने का एक भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ। बैंक जा कर स्टेटमेंट निकालने पर उनको साइबर ठगों की करतूत का पता लगा।
आवास विकास किच्छा निवासी सुशील कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार ने पुलिस से की शिकायत में कहा वह किच्छा में न्यू इंदौर-अमृतसर रोड लाईन्स के नाम से ट्रांसपोर्ट संचालित करता हे। उसकी फर्म का खाता एचडीएफसी बैंक की रुद्रपुर शाखा में है।
उसके एचडीएफसी बैंक के खाते से 23 सितंबर को नौ बार में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छह लाख नौ हजार तेईस रुपये निकाल लिए। नौ ट्रांजक्शन के बाद भी उसके मोबाइल पर एक बार भी पैसा निकलने का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। जिससे उसको उसके खाते से इस तरह पैसा निकाले जाने की कोई जानकारी नहीं हो पाई।
खाते को चेक करने पर जब छह लाख की रकम कम पाई तो बैंक प्रबंधन से संपर्क किया तो उसके खाते से नौ बार में पैसा निकाले जाने की बात सामने आई तो उसके होश उड़ गए।
ट्रांसपोर्टर सुशील कुमार ने पुलिस से शिकायत कर निकाला गया पैसा उसके खाते में समायोजित करने की मांग की है। शिकायत मिलने पर पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच में जुट गई है।
