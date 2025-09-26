Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cyber Crime: ट्रांसपोर्टर के खाते में लगाई सेंध, नौ बार निकाले रुपए; मोबाइल पर नहीं आया एक भी मैसेज

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    किच्छा में एक ट्रांसपोर्टर साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने ट्रांसपोर्टर के खाते से नौ बार में छह लाख नौ हजार तेईस रुपये निकाल लिए और उसे कोई संदेश भी नहीं मिला। पीड़ित सुशील कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रांसपोर्टर के मोबाइल पर पैसा निकालने का एक भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ। प्रतीकात्‍मक

    जासं, किच्छा । साइबर ठगों ने ट्रांसपोर्टर के खाते में सेंध लगा दी। साइबर ठगों ने इस कदर सफाई के साथ काम किया कि नौ बार में पैसा ट्रांसफर होने पर भी ट्रांसपोर्टर के मोबाइल पर पैसा निकालने का एक भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ। बैंक जा कर स्टेटमेंट निकालने पर उनको साइबर ठगों की करतूत का पता लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवास विकास किच्छा निवासी सुशील कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार ने पुलिस से की शिकायत में कहा वह किच्छा में न्यू इंदौर-अमृतसर रोड लाईन्स के नाम से ट्रांसपोर्ट संचालित करता हे। उसकी फर्म का खाता एचडीएफसी बैंक की रुद्रपुर शाखा में है।

    उसके एचडीएफसी बैंक के खाते से 23 सितंबर को नौ बार में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छह लाख नौ हजार तेईस रुपये निकाल लिए। नौ ट्रांजक्शन के बाद भी उसके मोबाइल पर एक बार भी पैसा निकलने का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। जिससे उसको उसके खाते से इस तरह पैसा निकाले जाने की कोई जानकारी नहीं हो पाई।

    खाते को चेक करने पर जब छह लाख की रकम कम पाई तो बैंक प्रबंधन से संपर्क किया तो उसके खाते से नौ बार में पैसा निकाले जाने की बात सामने आई तो उसके होश उड़ गए।

    ट्रांसपोर्टर सुशील कुमार ने पुलिस से शिकायत कर निकाला गया पैसा उसके खाते में समायोजित करने की मांग की है। शिकायत मिलने पर पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच में जुट गई है।