टाटा मोटर्स के डिमर्जर को NCLT ने दी मंजूरी, 1 अक्टूबर से होगा प्रभावी, दो हिस्सों में बंट जाएगा बिजनेस
एनसीएलटी ने टाटा मोटर्स के डिमर्जर को मंजूरी दे दी है और यह पुनर्गठन 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स का बिजनेस दो भागों में बंट जाएगा पहला पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल। यह डीमर्जर प्लान पिछले एक साल से अधिक समय से लंबित था।
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। कंपनी ने बताया है कि एनसीएलटी ने कंपनी के डिमर्जर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स का बिजनेस दो भागों में बंट जाएगा, पहला पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल। एक साल से अधिक समय से विचाराधीन यह पुनर्गठन 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। गिरीश वाघ TML Commercial Vehicles Limited के एमडी और सीईओ होंगे। शैलेष चंद्रा टाटा मोटर्स के नए एमडी एवं सीईओ होंगे। चंद्रा Tata Passenger Electric Mobility Limited के भी मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे।
एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने क्या कहा
बीएसई और एनएसई को दी गई नियामक फाइलिंग में टाटा मोटर्स ने कहा कि उसे 25 अगस्त, 2025 के एनसीएलटी आदेश की सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही 10 सितंबर, 2025 का सुधार आदेश प्राप्त हुआ है। इन्हें 26 सितंबर को आयोजित टाटा मोटर्स, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमएलसीवी) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) के बोर्ड के समक्ष उनकी संबंधित बैठकों में रखा गया था।
स्वीकृत योजना के तहत, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को टीएमएलसीवी में विभाजित किया जाएगा, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। साथ ही, पैसेंजर व्हीकल संचालित करने वाली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का टाटा मोटर्स लिमिटेड में मर्जर किया जाएगा।
कैसे होगा शेयरों का विभाजन?
कंपनी योजना की प्रभावी तारीख और "रिकॉर्ड डेट" को अलग से अधिसूचित करेगी, ताकि कंपनी के उन शेयरधारकों का निर्धारण किया जा सके जो कंपनी के प्रत्येक 1 (एक) पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर के बदले TMLCV में 1 (एक) पूर्ण भुगतान वाला इक्विटी शेयर प्राप्त करने के हकदार होंगे।बता दें कि दोनों कंपनियां टाटा समूह के अंतर्गत ही रहेंगी तथा समान प्रमोटर्स व शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी समान रहेगा।
इसके अलावा, पी बालाजी का ग्रुप सीएफओ के पद से इस्तीफा, 17 नवंबर से होगा प्रभावी, जबकि 17 नवंबर से पी बालाजी यूके में Jaguar Land Rover के सीईओ का पद संभालेंगे। वहीं, धीमान गुप्ता 17 नवंबर से टाटा मोटर्स के नए सीएफओ होंगे।
